林岱樺造勢爆“民調教戰”謊報年齡？對手發聲

中評社台北11月2日電／民進黨2026高雄市長提名戰進入白熱化階段，“立委”林岱樺1日在岡山舉辦首場“三山造勢”大型晚會，卻爆出主持人疑似當場教導支持者謊報年齡爭議，喊出接到電話要稱自己是20到30歲，才能為民調加分。其他3位競爭對手許智傑、邱議瑩、賴瑞隆紛紛表態，呼籲據實以報、遵守遊戲規則，維護初選公平性。對此，林岱樺澄清，不會明知故犯，主持人只是舉例而已。



據《中時新聞網》報導，主持人昨在晚會上向支持者進行“電話民調回答教學”時說，“請問今年大約幾歲？年齡衹有自己知道而已”，這次民調重視年輕人意見，因此20至30歲都有加分、有加權，示範教大家回答“今年28歲”。此番教戰曝光後，被外界質疑是公然教唆謊報年齡、操弄民調結果，網友痛批“公然作弊”，有違民主初選的公平精神。



對此，林岱樺今天受訪時澄清，11月1日周六晚上的岡山造勢場，主持人是在舉例說明，並未違反規定，“岱樺不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則”。



“立委”許智傑回應，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。



“立委”賴瑞隆表示，確實年輕人會得到比較高的加權，但還是要呼籲大家一起尊重遊戲規則，如果有任何影響到民調的話，確實有可能造成不公平的情勢。他強調，希望兄弟姊妹們團結一致，不要傷了和氣，一起為2026大選努力。



“立委”邱議瑩表示，年輕人較少在家接室內電話，因此會鼓勵年輕人留在家中接聽民調，但強調在做民調教學的時候，都會依照相關的規定來辦理、誠實回答。