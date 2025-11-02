運動與電子屏幕使用方式影響青少年大腦

中評社香港11月2日電／芬蘭東芬蘭大學與庫奧皮奧大學醫院聯合開展的兩項新研究顯示，青少年的運動習慣以及電子屏幕的使用方式等因素會顯著影響其大腦功能和心理健康。



相關研究成果已相繼發表於國際學術期刊《神經科學前沿》和《神經科學》上。東芬蘭大學日前發佈的新聞公報說，兩項研究結果表明，保持良好體能、積極參與運動併合理使用電子設備，對青少年大腦的健康發育具有重要意義。



新華社報導，兩項研究共納入45名16至19歲的芬蘭健康青少年，其中女性25人、男性20人。研究人員通過多項體能測試並結合問卷調查等對受試者進行評估。



在第一項研究中，科研人員自受試者兒童時期起就長期追蹤其體能狀況與生活方式。結果發現，體能較好的青少年在大腦運動皮層的興奮性與抑制性之間保持更好的平衡，這種平衡是支持學習能力、注意力集中及大腦發育的重要基礎。



第二項研究分析了屏幕使用時間與運動對青少年大腦功能的影響。結果顯示，影響大腦健康的關鍵並非屏幕使用的時長，而在於使用方式的不同：被動使用電子設備，如刷手機、看電視或視頻，會削弱大腦皮層的“抑制機制”，即神經系統的“剎車功能”；主動、創造性地使用數字設備，如參與互動類應用、創作或學習活動，則與更高的大腦反應敏感性相關，這種積極效應類似於有組織的體育鍛鍊。



研究人員表示，青少年時期進行有指導的體育運動十分有益，它不僅有助於社交與心理健康，也促進大腦功能發展，而屏幕使用時間應保持適度，且應有利於激發思維、促進身體活動。