劉育宇：從涉台作品談大眾教育的積極作用

劉育宇（圖片來源：作者提供） 中評社北京11月3日電（作者 劉育宇）近日，十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過關於設立台灣光復紀念日的決定，將台灣光復定位為國家節日，全國人民為之振奮，兩岸同屬一中、兩岸統一話題再次成為焦點。10月26日至28日，新華社“鐘台文”更是連發三篇署名文章，從歷史、法理、民心、國際格局等多維度系統論證，彰顯祖國統一大勢不可逆。然而，這些內容若要在島內廣泛傳播，勢必會遭遇阻撓或被消極變質，這對於擴大愛國愛鄉隊伍、凝聚愛國民意基礎顯然非常不利。本著尊重、理解和照顧的原則，我們應盡可能不拋棄、不放棄思想尚未完全解放的台灣島內民眾，嘗試借助大眾教育等廣義教育形式，通過歷史史實、文化作品的情真意切表達，幫助更多台灣同胞走出認知誤區、理解民族大義，從而實現心靈契合。



當前，民進黨當局施政滿意度持續走低，民眾對其面對大陸只提“抗中保台”的話術已經感到疲勞和反感，並且社會大眾對“去中國化”課綱中數典忘祖的知識傳授深感不滿，島內對中華文化的再認同需求正悄然升溫。此時，我們更應把握這一歷史窗口，審慎觀察島內社會心理與情緒轉向，充分利用影視、文娛、文字等柔性手段，借助互聯網的場域，以情真意切的表達喚起共鳴、潤澤人心，實現大眾教育。這種借助互聯網場域的廣義教育應該以“社會即學校，即知即傳，成本低傳播快”為原則，目標在於通過生活化、感性化、真實性的故事，讓更多台灣民眾實現“感情理解”並逐步走向“心連心的認同”。



例如，近期熱播電視劇《沉默的榮耀》提供了新的方向。該劇以1949—1950年吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士為國家統一、民族解放舍生忘死的真實事跡為主線，絕大部分角色真名真姓、尊重史實，最大限度還原了那段隱蔽戰線的崢嶸歲月。島內輿情反饋尤為值得關注：藍營前民代蔡正元披露，該劇網絡話題閱讀量達8億人次，高居全網第一；台灣時事評論員邱毅指出，隱蔽戰線的英雄拋頭顱灑熱血是為了中國的統一與強大；更有網友點名民進黨籍民意代表王世堅的父親王明德為得到女人而背叛組織。可見，吳石等英烈的故事通過互聯網平台的傳播，打破了民進黨當局長期築起的“信息繭房”；而且面對這些令人動容的英雄事跡，觀眾情感結構會自發校正，所以真實與情感取勝的影視作品便成為對抗“史觀台獨”的鋒利手術刀。該劇也是大眾教育的成功典範。



同樣值得關注的還有中國日報近期推出12集紀錄片《光陰的故事》。該片以四位台灣青年追尋兩岸歷史為主線，系統梳理台灣問題的歷史經緯，清晰闡釋兩岸關係根本性質。從連接兩岸的 “東山陸橋”、鄭成功收復台灣，到馬關割台後台灣民眾的抗爭、霧峰林家滿門忠烈與羅福星抗日犧牲等史實，皆細致呈現。作為以短視頻為媒介的微紀錄片，它正成為生動的大眾教育載體，多角度詮釋海峽兩岸命運與共、不可分割的血脈紐帶，充分彰顯 “台灣同胞從來都是中國人” 的歷史事實與情感共識。

