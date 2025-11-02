三地聯動四城同傳　全運會首次跨境火炬傳遞

中評社香港11月2日電／第十五屆全國運動會火炬傳遞2日在香港、澳門、廣州、深圳四個城市同步舉行，這是全運會歷史上首次跨境火炬傳遞，也是全運會火炬首次在香港和澳門傳遞。



新華社報導，2日早晨9時許，粵港澳三地惠風和暢，十五運會火炬在象徵著特區精神的深圳蓮花山公園啟動傳遞，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤手持火炬，跑出首棒。



從香港特區政府總部到啟德體育園，從澳門特區政府總部到大三巴牌坊，從廣州鎮海樓到海心沙，從深圳蓮花山公園到前海深港現代服務業合作區，來自各行各業的200棒火炬手，手擎“綻放”，穿過三地四城地標，把嶺南文化、山海風情、潮流時尚和現代都市串聯成為一幅流動的畫卷。



十五運會火炬的“源火”今年9月採集自南海1500多米深的海底，通過太陽能引燃可燃冰的方式獲取。此次火炬傳遞，應用了智能機器人、無人駕駛汽車、低空飛行器等進行火炬傳遞或串聯路段，凸顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，展示科技與體育的深度融合。



深圳站第三棒火炬手、中學生王裕寧從機器人“誇父”手中接過火炬，他說：“跟機器人面對面傳遞火炬，感覺非常科幻、非常奇幻。希望這次十五運會能夠圓滿舉辦，也希望通過十五運會能夠讓更多的青少年參與到體育運動當中。”



火炬傳遞結束後，四城火種於當日下午匯聚廣州，在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，為9日晚開幕式主火炬點燃做準備。



十五運會和殘特奧會組委會相關負責人表示，這次火炬傳遞是對中華體育精神和奧林匹克精神的精彩詮釋。熊熊燃燒的“源火”，從深海走來，由灣區出發，廣泛傳遞，生生不息，象徵著光明和希望，傳遞著信心與力量，承載著對“更快、更高、更強——更團結”的不懈追求，鐫刻著粵港澳三地攜手同

行、共築未來的光榮與夢想。