鄭麗文喊台灣不是提款機　作家看出大選主軸

中評社台北11月2日電／新上任的國民黨主席鄭麗文日前接受法新社專訪時表示，台灣無法負擔“國防”預算占國內生產毛額（GDP）3%以上，這早已遠遠超出台灣實際能承擔的範圍，“台灣不是提款機，我們真的沒有那麼多錢”。作家“漂浪島嶼”認為，這段話雖難聽卻是事實，並認為與其說鄭敢得罪美國，不如說國民黨計劃以經濟困局，佈局2028大選主軸。



“漂浪島嶼”昨日在臉書指出，2026年“國防”預算高達9495億台幣，GDP佔比大幅增至3.32%，幾乎達“國家”3兆總預算三成，是否產生排擠效應，影響其他預算，讓人十分擔心天價“國防”先垮自己；針對鄭麗文說台灣不是提款機一事，“漂浪島嶼”直言，話雖難聽，卻是事實，畢竟牧童大衛用彈弓石頭打贏鎧甲巨人的傳奇，如今不符現實，甚至大衛想買上手武器，也得考慮現實經濟。



“漂浪島嶼”認為，台灣GDP攀高，但是經濟並不景氣，M化的經濟分配，讓許多民眾感受生活不易，薪資追不上物價，青年難購屋，店家紛倒閉，民間對經濟的不滿，已經轉化到選票之上；與其說鄭麗文敢得罪美國，不如說國民黨計劃以經濟困局，佈局2028大選主軸，美國影響台海，但是人民決定政權，一旦生活安定勝過抗中保台，決定“國家”走向，不是鄭麗文或藍白說了算，民主“國家”終究是人民選擇。



因此，“漂浪島嶼”說合理“國防”預算，不是放棄“國防”，而是在現實經濟與人民民生上，討論一個合理的“國防”預算，5%已是捉襟見肘，美國還要10%，當台灣給不起，誰強擠捧美，就是誰下台。



“漂浪島嶼”強調，如果抗中影響民生，很多民意調查顯示，捧美的政權，未必一定勝選，就像“立院”大砍預算，一片“亡國”之聲，結果藍白也沒輸了大罷免，2025如此，2028可能再複製。