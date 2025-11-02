巴拿馬官員：中企承建運河大橋讓巴拿馬人自豪

中評社香港11月2日電／由中國交建和中國港灣聯營體承建的巴拿馬運河第四大橋東主塔承台首層混凝土11月1日正式開始澆築，標誌著這項巴拿馬“最重要的工程”建設取得重大進展。



新華社報導，巴拿馬多名部長級官員出席了澆築儀式，公共工程部長何塞·路易斯·安德拉德在發言中說，這是第四大橋建設中的一個歷史性里程碑。“今天，我們比以往任何時候都更加堅定地為身為巴拿馬人而自豪。”



安德拉德介紹，第四大橋計劃於2028年10月竣工，目前項目整體進度已超過27%，符合預期目標。他強調，第四大橋“是全國最重要的工程”，因為它連接北美洲與南美洲、貫通東西岸，將極大改善居民生活。



第四大橋項目總經理樂礫表示，此次關鍵工程節點的達成，標誌著東主塔施工正式從不確定性較高的地下基礎施工階段，平穩過渡至地上結構施工階段，為後續主塔塔柱施工築牢了基礎，意義重大。



第四大橋的主橋為雙塔雙索面斜拉橋結構，主橋全長965米，主塔為“H”型，塔高186米。據悉，第四大橋項目是目前中資企業在拉美地區承建的最大單體橋梁項目，也是目前中巴兩國最大規模的經貿合作項目。項目建設過程中預計可創造3000個直接就業崗位和更多間接就業崗位。項目建成後，將極大改善運河兩岸約200萬人的出行條件，有效促進當地經濟發展。