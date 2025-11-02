法研究團隊實現動物完整器官血液循環四維成像

中評社香港11月2日電／法國國家健康與醫學研究院日前在官網發佈公報說，其科研團隊首次成功在動物模型中，以四維成像方式（即三維空間加時間維度），高精度繪製出完整器官（心臟、腎臟與肝臟）的血液循環圖譜。這項全新成像技術若應用於人體，有望幫助更好理解循環系統的運行機制，並助力診斷血液循環相關疾病。



新華社報導，公報說，血液微循環是由微小血管構成的複雜網絡，負責將血液輸送至組織與器官。當該機制正常運行時，細胞能獲得必需的氧氣與營養物質，並及時排出代謝廢物，但一旦其結構或功能受損，可能引發嚴重的臨床後果，如心力衰竭、腎功能衰竭以及多種慢性疾病。然而，目前尚無成像技術能夠在整個器官尺度上可視化微循環並評估整個循環系統的完整性。



為此，研究團隊開發出一種全新的無創超聲探頭，能夠分辨直徑小於100微米的細小血管。借助該技術，科研人員在動物模型上，成功繪製出心臟、腎臟與肝臟三大關鍵器官的血液循環圖譜，並能夠量化血流的動態變化。研究團隊表示，該技術的成像分辨率和四維成像能力均達到前所未有水平。



據研究人員介紹，在臨床中應用時，這項新技術有望成為理解血管系統整體動態的關鍵工具。該項技術下一步將在臨床試驗中接受人體驗證。



相關研究已發表在英國《自然-通訊》雜誌上。