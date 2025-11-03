中評現場：十五運會香港賽區火炬傳遞啟動

署理行政長官陳國基將火炬交給港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月3日電（記者 袁曉麥）為迎接第十五屆全國運動會（十五運會）在11月9日開幕，火炬傳遞活動於11月2日上午在香港、澳門、廣州、深圳四地同步啟動。香港賽區火炬起跑儀式在特區政府總部隆重舉行，以一場融匯海陸特色、展現都市魅力的“城市巡遊”，點燃了香江之濱的運動激情。



上午9時30分，起跑儀式正式開始。在莊嚴的氛圍中，香港特區署理行政長官陳國基首先發表致辭。他表示，今次火炬傳遞在廣東、香港和澳門三地同日啟動，不單是一項創舉，更充分展現出粵港澳大灣區的獨特優勢。粵港澳三地同心協力，融合發展，匯聚更強能量，共同建設國際一流灣區和世界級城市群。他形容此次香港的火炬傳遞路線如同一場精彩的城市巡游，從維多利亞港到新落成的啟德體育園，火炬所到之處，都將向全世界展示香港作為國際都會及“盛事之都”的非凡魅力。



陳國基說，香港很榮幸獲得國家信任，承辦十五運會其中8個競賽項目。他呼籲廣大市民踴躍購票入場觀賽，用熱烈的掌聲與歡呼聲，為所有拼搏的運動健兒加油打氣。他指出，市民的現場支持是對運動員最大的鼓勵，亦是本屆全運會圓滿成功的重要後盾。“你們的熱情參與可以用行動證明，香港不僅具備高效承辦賽事的能力，更擁有一群熱愛體育、充滿熱情的運動支持者。”

