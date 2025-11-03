陳國基：火炬傳遞展示香港盛事之都非凡魅力

香港特區署理行政長官陳國基在十五運會香港賽區火炬傳遞開跑儀式致辭（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月3日電（記者 袁曉麥）11月2日，香港特區署理行政長官陳國基在十五運會香港賽區火炬傳遞開跑儀式上表示，此次粵港澳三地同日啟動火炬傳遞，是屬於大灣區的歷史性時刻。他形容香港的火炬傳遞路線如同一場“城市巡游”，將向世界展示香港作為國際都會與盛事之都的非凡魅力。



陳國基在致辭中指出，今次火炬傳遞在廣東、香港和澳門三地同日啟動，不單是一項創舉，更充分展現出粵港澳大灣區的獨特優勢。粵港澳三地同心協力，融合發展，匯聚更強能量，共同建設國際一流灣區和世界級城市群。他形容，香港火炬傳遞的路線，就好像一次城市的巡游，50位火炬手將會穿梭於我們引以為傲的城市地標，以及現代化的體育設施。由享譽世界的維多利亞港，到象徵蓬勃體育發展的啟德體育園。火炬所到之處，都會向全世界展示香港作為國際都會和盛事之都的非凡魅力。



陳國基表示，第十五屆全運會是匯聚全國頂尖運動精英的體育盛事。香港很榮幸獲得國家信任，承辦其中八個項目，讓市民留在香港，都可以親身欣賞國家頂尖運動員的精湛技術，感受國家頂級賽事的緊張氣氛。



為此，陳國基誠意呼籲全港市民踴躍購票入場觀賽，用熱烈的掌聲與歡呼聲，為所有拼搏的運動健兒加油打氣。他強調：“你們的現場支持，是對運動員最大的鼓勵，亦是本屆全運會圓滿成功的重要後盾。”他進一步表示，市民的熱情參與，更是用實際行動向外界證明，香港不僅具備高效承辦大型賽事的能力，更擁有一群熱愛體育、充滿熱情的運動支持者。



致辭最後，陳國基號召全城同心，藉著火炬傳遞，將對十五運會最誠摯的祝福與期盼傳遍香港每一個角落，攜手迎接這場國家級體育盛事，共同譜寫十五運會的精彩篇章。