全運聖火燃動香江 香港站傳遞起跑氣氛熱烈

起跑儀式結束後，“啦啦隊員”興奮地與首棒火炬手黃鎮廷合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月3日電（記者 袁曉麥）為迎接即將於11月9日開幕的第十五屆全國運動會，11月2日上午，香港隆重舉行火炬接力傳遞活動。50名來自社會各界的火炬手在香港多個核心地標處高擎聖火，生動展現了香港作為國際都會的開放、多元與共融特色。



上午九時三十分，香港站火炬傳遞起跑儀式在添馬政府總部正式開始，與廣州、澳門兩地同步，完美詮釋了本屆全運會“三地聯動、四城同傳”的創舉。儀式現場氣氛熱烈，多位觀禮嘉賓紛紛在背景板前合影留念，記錄下這一歷史性時刻。當首棒火炬手、香港乒乓球名將黃鎮廷接過火炬跑出後，現場更是噴出金色彩帶，將氣氛推向高潮。



火炬傳遞沿途，由市民組成的“啦啦隊”熱情高漲，他們揮舞著區旗和國旗，為每一位火炬手加油呐喊。起跑儀式結束後，不少人更興奮地與首棒火炬手黃鎮廷合影留念，定格這激動人心的瞬間。



本次傳遞路線全長約10公里，設計巧妙，堪稱一次香港魅力的全景展示。火炬傳遞從添馬公園出發，途經中西區海濱長廊及金紫荊廣場，隨後搭乘天星小輪，在維多利亞港的壯麗景色中橫渡至尖沙咀。在尖沙咀段，火炬經過香港文化中心和藝術館等文化地標，再別出心裁地安排火炬手乘坐開篷巴士，巡游至本次盛會的核心場地——啟德體育園。



義務工作發展局董事王希人在中評社接受採訪時表示：“能夠親身參與到十五運香港賽區的起跑儀式中，我感到非常榮幸。”他說，作為香港的一份子，能夠為首次在香港舉行的全運會提供服務，心中自豪感油然而生。“我們義工團隊都將全力以赴，為全運會在香港的成功舉辦提供更多支持。”



據悉，火炬傳遞結束後，四個城市的代表將火種送回廣州，並在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接十五運會開幕式場內火炬傳遞和燃點主火炬。