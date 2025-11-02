蘇丹南科爾多凡州兩起無人機襲擊致12人死亡

中評社北京11月2日電／據蘇丹民間機構和地方組織1日發佈的消息，該國南部南科爾多凡州兩處流離失所者營地10月31日和11月1日分別遭快速支援部隊無人機襲擊，共造成12人死亡。



新華社報導，蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”和地方團體“南科爾多凡抵抗委員會協調組織”1日發表聲明說，前一晚，快速支援部隊出動一架無人機，襲擊南科爾多凡州首府卡杜格利一處位於聯合國國際移民組織駐當地辦事處舊址的流離失所者營地，造成5人死亡、4人受傷，受傷人員已被送醫治療；1日上午，該州東北部阿巴西耶地區一處流離失所者營地也遭快速支援部隊無人機襲擊，造成7人死亡，其中包括1名婦女和2名兒童，另有多人重傷。



國際移民組織駐蘇丹辦事處1日發表聲明，證實其位於卡杜格利的辦事處舊址遭無人機襲擊，並表示“暴力必須停止，平民必須得到保護”。



快速支援部隊尚未就這兩起襲擊事件作回應。



10月26日，快速支援部隊宣佈已完全控制北達爾富爾州首府法希爾市。這一準軍事組織近期在蘇丹中南部的科爾多凡地區加大攻勢，該地區或將成為蘇丹衝突新焦點。快速支援部隊控制著西科爾多凡州包括首府富拉市在內的大部分地區，並試圖奪取北科爾多凡和南科爾多凡兩州首府的控制權。



2023年4月15日，蘇丹政府軍與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。國際移民組織、聯合國難民署等四個聯合國機構23日發表聯合新聞公報說，蘇丹3000多萬人需要人道主義援助。