黃載皓：APEC後中韓關係將全面升溫

中評社首爾11月3日電（作者 黃載皓）在韓國慶州以“聯通·創新·繁榮”為三大議題召開的亞太經合組織（APEC）峰會，於11月1日伴隨著《慶州宣言》的發布圓滿落幕。在國際經濟動蕩加劇、不確定性加深的背景下，本次會議成為探討區域國家開展全面合作與共同應對的重要平台。此次峰會不僅具有特殊意義，對中韓兩國而言更是意義非凡。



對中國的APEC而言，是擴大其在國際經濟秩序中影響力的契機。中國主導性參與區域機制，旨在提升自身在多極化世界秩序中的戰略地位與影響力。其不僅提出“亞太共同體”這一區域願景，更彰顯了“責任大國”的姿態。值得注意的是，其命名採用“亞太共同體”而非“亞太命運共同體”，通過提出願景、順應國際輿論以及主導參與區域機制，中國展現出推動多極化的明確意圖。



亞太經合組織（APEC）對韓國而言，不僅意味著超越因戒嚴令陷入混亂的國家正常化進程，更標誌著重返多邊舞台並正式啟動中等強國外交。韓國致力於在APEC框架下確立“開放合作與包容性增長”的調解者地位，旨在為恢復APEC功能及確立發展方向提供重要議事平台。同時，韓國將此視為改善中韓關係的黃金機遇，積極推進多邊合作與國家利益外交。



期間成功舉辦的韓美、中韓首腦會談，同時展現了韓國外交的競爭力與潛力。通過巧妙調配關稅談判與薩德事件引發的微妙韓美、中韓關係的時間節點，將其完美融入APEC整體框架與日程。向特朗普總統贈送皇冠、向習近平主席獻禮棋盤、向日本首相饋贈紫菜，這些舉動自然得體，與其他國家元首亦如老友般親密互動。韓國在美中競爭格局中，作為具備＂戰略選擇靈活性＂的中堅國家備受矚目。



習近平主席時隔11年再次以國賓身份訪問韓國，標誌著中韓兩國正式開啟“拉近距離”的進程。近年來，受中美競爭影響，中國外交重心略向俄羅斯及全球南方國家傾斜，但從外交多元化角度出發，修復與韓國關係勢在必行。此舉既是兩國關係解凍的信號，也彰顯中國正重新評估韓國為＂戰略合作夥伴＂。

