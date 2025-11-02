中方就日本領導人涉台錯誤言行提出嚴正交涉

中評社北京11月2日電／據中國駐日本大使館：駐日本大使館發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問。



問：日前，日本首相高市早苗在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，並在社交媒體賬號上發布消息和照片，稱對方為台“總統府資政”。請問你對此有何評論？



答：日方罔顧中方嚴正立場，執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面並公開炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑釁中國主權安全利益。中方對此表示堅決反對和強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。



世界上衹有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，沒有所謂“總統”，更談不上什麼“總統府資政”。台灣問題事關中國核心利益，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，是一條不可逾越的紅線。改善發展中日關係，必須建立在堅持一中原則的基礎上。在中國恢復對台灣行使主權、台灣光復80周年之際，日本應深刻反省殖民台灣的歷史罪責，在涉台問題上更加謹言慎行。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，停止向“台獨”勢力發出錯誤信號，切實採取措施消除負面影響，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處。

