馬爾代夫實施“世代禁煙令”外國遊客也需遵守

中評社北京11月2日電／馬爾代夫衛生部11月1日宣布，當天起對出生於2007年1月1日及以後的人員實施“世代禁煙令”，禁令適用範圍包括外國遊客。



新華社援引法新社報導，馬爾代夫由此成為目前全球唯一實施“世代禁煙令”的國家。按英國媒體說法，“世代禁煙令”意味著出生於某一年份以後的人終生不得吸煙。



馬爾代夫衛生部說，穆罕默德·穆伊茲總統今年早些時候提議頒布“世代禁煙令”，旨在“保護公共健康，培養無煙一代”。



根據新規，2007年1月1日及以後出生的人在馬爾代夫境內不得購買和使用各類煙草製品，零售商也不得向該群體售賣任何煙草製品，交易前需核實購買者出生日期。向不符合規定者銷售煙草製品將被處以5萬馬爾代夫拉菲亞（約合3200美元）罰款。這項禁令對馬爾代夫公民和外國遊客均適用。



馬爾代夫衛生部同時表示，該國將繼續全面禁止進口、銷售、持有和使用各類電子煙。電子煙禁令適用於所有群體，不分年齡。使用電子煙設備將被處以5000拉菲亞（約合320美元）罰款。



近年來，多國嘗試推行類似的“世代禁煙令”。新西蘭2022年12月通過相關法案，禁止向2009年1月1日及以後出生人員出售煙草製品，但該法於2023年11月廢止。英國類似法案仍在立法程序中。