買66架戰機0交機　賴政府再躍上國際版面

中評社台北11月2日電／根據《軍事觀察（Military Watch）》報導，台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定2026年第四季全部交機，進度嚴重落後，但至今美方1架未交。除了這些戰機之外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。“行政院長”卓榮泰表示，政府不排除“對製造商採取法律行動”，但是這項軍購是透過美國的對外軍售機制（FMS）進行，並不包含直接求償機制。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，“賴政府”再度躍上國際版面，這次是繳了錢，美方不交飛機，還不能求償合約延誤。



中時新聞網報導，林士峰1日在臉書粉專貼文表示，繼大罷免觸礁之後，“賴政府”再度躍上國際版面。這次是繳了錢，美國爸爸不交飛機，還不能求償合約延誤；還有我們政府很有錢，只是沒辦法讓醫事人員拿足應有的服務費而已。



網友紛紛表示，“根本就是狂送錢給美國”、“我們政府很有錢啊”、“隱形戰機我們一般人當然看不到啦”、“到時候漲價還要補預算嗎？”、“人家就是看你沒有”、“說民進黨心繫‘國防′真是個笑話”、“下架民進黨”、“青鳥看民進黨亂搞還不覺醒？”、“要把握這個籌碼，要美國先把戰機交了再來談關稅！反正沒稀土也交不出來，拖越久對台灣越有利喔”。還有人酸說，“都一家人算那麼清楚幹嘛呢”。