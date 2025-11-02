國民黨北市黨部主委　傳黃呂錦茹回任意願不高

中評社台北11月2日電／國民黨新任黨主席鄭麗文日前表示，各地方黨部的人事安排已大致底定，3日她上工第1天就會正式對外宣布，至於外界關心台北市黨部主委人事，鄭麗文則說有和前任黨部主委黃呂錦茹密切溝通。不過，知情人士指出，黃呂錦茹卡在官司未明朗及家人因素，再度出任意願不高，仍可能暫時由代理主委戴錫欽續任。戴錫欽表示，第一優先還是希望黃呂錦茹回任，但也尊重她的考量，若黨中央有指示會全力配合。



據《中時新聞網》報導，鄭麗文1日正式就任國民黨主席，但前主席朱立倫率黨務主管總辭，連地方黨部也都請辭，鄭麗文表示，她寧願相信朱立倫是善意的，要留給她最大的人事安排空間，她會慢慢補足人事。



鄭麗文指出，各地方黨部的人事安排都已大致底定，3日她真正上工第1天就會正式對外宣布。至於外界關心的國民黨台北市黨部主委是否再由前主委黃呂錦茹回任，她回應，的確有跟黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排北市黨部主委的職位。



不過，知情人士指出，黃呂錦茹先前陷入官司仍為未明朗，以及家人因素等考量，再度回任意願不高。黃呂有推薦幾個人給黨中央參考，但黨中央不滿意，極有可能明日宣布時，仍由戴錫欽持續擔任主委。



對此，戴錫欽表示，原則上第一優先還是希望黃呂錦茹回任，但如果黃呂有其他考量也會尊重她的意願。至於是否繼續暫代主委？戴強調，會配合黨中央，新任黨主席有什麼樣的指示，該扮演什麼角色，他都會全力協助。



國民黨北市議員秦慧珠表示，她認為戴錫欽繼續代理很好，但接下來身為議長的戴錫欽也要面臨2026大選，包含他自己也要選舉，同時又要兼顧市長和議員輔選，恐怕分身乏術。



秦慧珠強調，尤其在議員提名部分，黨內初選勢必會有恩怨情仇，若繼續由戴錫欽擔任主委也恐怕會被質疑“球員兼裁判”，這也是戴很為難的地方。她建議，短期先由由戴錫欽暫時代理主委沒問題，但鄭麗文應該還是要找適任的人選接任主委會比較好。



