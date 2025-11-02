俄羅斯將烏克蘭新總理列入制裁名單

中評社香港11月2日電／據俄新社1日報導，俄政府日前發布法令，將烏克蘭總理斯維裡堅科列入受特別經濟措施約束的個人名單。



新華社援引報導，俄總理米舒斯京更新了受特別經濟措施約束的個人名單，除斯維裡堅科外，烏財政部長馬爾琴科以及經濟、環境和農業部長索博列夫等高官也被列入其中。



報導說，特別經濟措施包括凍結被制裁人在俄聯邦境內的無憑證證券和財產，以及禁止被制裁人將資本轉移到俄聯邦境外等。



今年7月，烏克蘭最高拉達（議會）投票批准原第一副總理兼經濟部長斯維裡堅科為新任總理。