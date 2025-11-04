韓學者：國際秩序大轉變 韓中合作迫在眉睫

中韓領導人APEC會晤、握手（圖源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社首爾11月4日電（作者 康埈榮）在韓國慶州舉行的第25屆亞太經合組織(APEC)發表了“慶州宣言”，落下了大團圓的帷幕。事實上，此次會議不是亞太經合組織本身，而是以此為契機進行的多種雙邊會談，特別是持續著尖銳矛盾的中美首腦會談和韓美、韓中、韓日、中日會談等等，因此備受格外關注。更何況，在中美之間苦惱的韓國作為亞太經合組織主席國，圍繞韓美關稅協商妥協和恢復韓中關係等問題，度過了空前的超級外交周。



韓國基本上是以自由貿易為目標的通商國家，而在發達國家領域內是具備第5位製造業力量的製造業國家。當然，支持亞太地區的地區經濟協議體亞太經合組織指向的多邊貿易投資活性化。但現實是並不樂觀的。在全世界為對象的美國關稅戰爭中心當中展開激烈的防水戰，為了貫徹李在明總統強調的“以國家利益為中心的實用外交”，暫時把焦點放在了對美協商的妥協上。



幸運的是，韓國以韓美首腦會談為契機，就包括3仟500億美元對美投資在內的韓美間貿易和投資達成了協議。此前，由於圍繞現金投資比率和投資處、本金回收和利潤分配等問題展開拉鋸戰，因此很難期待達成協議，但隨著將現金投資比重從每年200億美元調整為10年2仟億美元，其餘資金為造船業合作(MASGA)項目，就投資1500億美元達成了協議，暫時消除了短期不確定性。當然也有遺憾的地方，因為此次會談過於集中於貿易協議等“交易”因素，未能就韓國的核心利益--安保狀況進行全面戰略協調。



中美兩國最終也選擇了停戰，希望剋制戰爭擴大。在吉隆坡舉行的第五輪中美高層貿易談判中，美國決定推遲一年採取切斷制裁對象中國企業通過子公司確保敏感技術的措施，中國也決定推遲一年實施稀土、設備、技術出口管制強化措施和入港手續費。從結果來看，這是推遲一年對稀土進行管制和重啟中國大豆進口的交換交易。另外，今後每年通過協商延長對稀土的控制，從這一點來看，中國的“刀把”依然存在。一言以蔽之，美國面對明年的中期選舉，要顧及國民的“對華籌碼”相對顯得蒼白無力。



尤其是，此次中美協議被設計成“以一年為單位”的結構，因此今後中美關係的持續協商是不可避免的。這自然伴隨著國際市場和國際秩序的波動性和不確定性。在此問題上，韓國的苦惱又增大了。因為，雖然不能看作是完全達成協議，但首先要在韓美關稅協商確定方向的情況下，與展開實用外交的另一個軸心-與中國設定穩定的關係。因此，韓國對在這種情況下舉行的韓中首腦會談寄予厚望。再加上習近平主席時隔11年對韓國進行國事訪問，通過首腦間的會面，可以象徵性地奠定解決難題的基石。

