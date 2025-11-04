王震宇：APEC發出求穩定促合作謀增長信號

中評社北京11月4日電（作者 王震宇）APEC第三十二次領導人非正式會議在慶州落幕。本次會議的主題是：“共建可持續的未來：連接、創新、繁榮。在特朗普“對等關稅”嚴重衝擊世界經濟和亞太區域經濟一體化的背景下，各方仍致力於推動落實《2040年APEC布特拉加亞願景》，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。會議達成了系列共識，在開放、創新、增長三大領域仍保持積極合作勢頭。總的看，APEC前景可期。



一是習近平主席與會引領亞太經濟合作進程。在出席會議期間，習近平主席立足於中國式現代化，胸懷亞太和世界，堅守APEC促進貿易和投資自由化便利化、支持經濟增長和繁榮初心，就共建普惠包容的開放型亞太經濟和共同開創可持續的美好明天提出了許多新招、實招，一如既往展現了中方對推動APEC發展的堅定承諾，表達了以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇的真誠願望，引領各方攜手構建亞太共同體。相關講話進一步為APEC進程提供了中國方案，與中國改革開放和參與亞太合作的實踐交相輝映，中方擁抱全球化、積極推動區域經濟合作的信譽更加鞏固。



習近平主席與多個經濟體領導人舉行了雙邊會晤，凝聚了更多推動區域經濟合作的共識。特別是中美元首會晤再度為APEC發展注入了信心和動力。中美兩國元首均表達了就世界大事攜手合作的積極意願，對2026年中國主辦APEC系列會議和美國主辦二十國集團峰會表達了良好祝願。兩國元首還同意加強經貿和能源領域合作，促進人文交流，保持經常性交往。中美元首在APEC會議期間會晤所發出的積極信號瞬間傳遍亞太，拉抬了各利益相關方的積極預期。實踐證明，中美兩國探索正確相處之道，開展互利共贏合作，有利於兩國，有利於亞太，有利於世界。



二是APEC對穩定性和確定性表現出“喧囂式沉默”。《APEC領導人慶州宣言》指出亞太地區正處於關鍵節點，全球貿易體系面臨諸多重大挑戰，但未點明具體挑戰。



顯然，在APEC協商一致原則指導下，各方對穩定性和確定性的呼籲被壓抑了，但相信有關方面應該感受到了“同行壓力”。APEC國際秘書處執行主任指出，當前信任是亞太的“硬通貨”，道出了這些重大挑戰的症結所在。APEC工商咨詢理事會（ABAC）指出，面對前所有的不確定性和碎片化，要彌合分歧，賦能企業，創造條件促進長期普惠的繁榮。企業最知道不確定性加劇關係到戰略規劃和盈利前景，供應鏈中斷意味著經營成本大增，難怪亞太工商界輿情汹湧。

