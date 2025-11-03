紀碩鳴：立法會世代更替　香港政治重拾朝氣

立法會若能順利實現世代更替，讓年輕專業人士有更大空間，將有助於政府制定政策更貼近現實、決策更具前瞻性，也讓市民重新感受到政治的溫度與希望。 中評社香港11月3日電（作者 紀碩鳴）香港新一屆立法會選舉即將展開，此次選舉在制度上作出重大調整——明確設定年齡上限，超過70歲者將不再續任。這項新規引起社會熱議，但從長遠來看，這是香港政治邁向世代更替的重要一步。



長久以來，香港的政治結構偏向“資深、穩健”的一輩。這些前輩固然貢獻良多，但隨著時代快速變遷，社會對創新思維和新觀點的需求日益迫切。當制度與思維過於保守，政治活力自然受限。此次“一刀切”的年齡政策，雖略顯果斷，卻也為香港政治注入更新的契機，讓更多具能力、有熱誠的年輕社會精英人士，有機會走上議政的舞台服務市民。同時也能彰顯香港民主的多元活力。



這樣的變化，讓一批長期默默耕耘的中青代新生力量終於迎來曙光。我熟悉的一些朋友據說都有意參選，例如陳少波、馮英倫、洪錦鉉、姚潔凝等人，便是備受關注的代表。他們多年來深耕不同領域，為香港建言、建設各有所長。



陳少波長期投入智庫研究，具備國際視野與政策洞察力，善於從數據與理性分析出發，為社會發展提出建設性建議。他幾乎就是在幕後為香港發展建言，不少政策建議獲國家領導的重視；



馮英倫有在政壇多年歷練的經驗，熟悉制度運作，具備務實的執行與協調能力，他在我的香港新聞生涯中一直是關注的焦點；



洪錦鉉有多年服務地區的經驗，貼近基層民眾，一路在香港底層打拼，深受地區居民信任；



姚潔凝則以測量專業出身，積極參與公共事務，擔任不少社會職務，其作風沉穩，富責任感。



當然還有更多熟悉的朋友，代表著香港政壇的星星之火。他們都屬於那批“有能力有擔當但未被看見”的一代精英。過去因為論資排輩，始終難以突圍；如今制度改變，為他們開啟了新的通道。他們登上參選的舞台，這不僅是個人勇氣的展現，更象徵香港政治文化開始出現世代接替的良性循環。



看到他們準備踏上選舉舞台，我由衷感到欣慰。這不僅是為他們高興，更為香港社會感到振奮。因為，唯有當更多有理想、有專業、有實幹精神的年輕人進入議政決策層，香港社會才能真正重拾活力與信心。



當然，社會上對這項年齡限制仍有爭議。有人認為這樣的規定可能剝奪部分有經驗人士繼續服務的機會，但政治與社會發展本身就是一場“接力賽”。老一代的經驗值得尊敬，新一代的思維及創新能力更應被重視。兩者並非對立，而是前行的力量：前人奠基，後人開拓。



香港正處於經濟與社會轉型的重要階段，無論是創科發展、青年就業、房屋規劃還是綠色轉型，皆需要新的政策視角與創新思維。立法會若能順利實現世代更替，讓年輕專業人士有更大空間，將有助於政府制定政策更貼近現實、決策更具前瞻性，也讓市民重新感受到政治的溫度與希望。



香港的未來，離不開穩定，也同樣需要創新。當更多年輕力量被看見、被信任、被賦權，香港的政治生態或許真的能出現一股久違的清風：一股屬於新一代的朝氣。