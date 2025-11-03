倪永傑：台海面臨攤牌　但危中有機

上海台灣研究所所長倪永傑（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月3日電（記者 盧哲）上海台灣研究所所長倪永傑在全國台灣研究會2025年學術年會發表論文表示，台灣政局正處於你死我活的死嗑狀態，但藍白與綠攻守異位，島內政局面臨“拐點”，壓垮綠營的那棵“稻草”正在野蠻生長。兩岸關係面臨“脫鈎斷流”的危險，中美競爭與特朗普2.0台海政策加重了台海緊張複雜態勢。大陸主導台海局勢的能力更加強大、意志更加堅定，台海態勢面臨“攤牌”，但危中有機。



全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行。倪永傑在年會發表題為《台海現狀與趨勢：拐點或負循環輪回？》的論文中提到，賴清德執政一年多，特朗普上台即將一年，台海局勢就發生重大而深刻變化。“大罷免”後台灣政局起風了，兩岸關係出現新動向。中美激烈對戰、難解難分。“下架民進黨”再次成各方訴求，關鍵是實現精準“藍白合”與消彌台灣選民背後那雙無形的手。



談到島內政局趨勢，倪永傑指出，壓垮綠營的“稻草”正在野蠻生長。首先，藍、綠攻守異位。倪永傑認為，從2014年特別是2016年以來綠營吃香喝辣的“黃金十年”結束了，如今的綠營面臨執政能量削弱、中間支持流失、基本盤萎縮的危機，藍白與綠處於激烈拉鋸、瘋狂纏鬥狀態。此前“綠攻藍守”逐步轉換為“藍白攻、綠營守”的態勢，有可能削弱、甚至終結民進黨長期執政局面，壓垮綠營的那棵“稻草”正在生長。



其次，島內政局進入2026、2028選舉時程。同時，賴清德全力固盤、扳倒對手，上演最後的瘋狂。全力推進“台獨”，控制綠營，採取司法、網軍鬥倒、分裂藍白對手，製造重大政治事件推高“綠色恐怖”，鞏固基本盤。



另一方面，國民黨浴火重生有待時日。新生代不足以撼動原有政治生態。“藍白合”成為國民黨、民眾黨一致的要求，但協調縣市長、議員選舉存在巨大難度。磨合好了，2026就有贏的機會，但2028不一定蠃，更不要說輸了2026。國民黨對美交往不順，美國對國民黨不放心，成為國民黨的重大障礙。