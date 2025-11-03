盛九元：台經濟停滯大概率會在近兩年出現

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元（中評社資料圖） 中評社宣城11月3日電（記者 盧哲）上海交通大學台灣研究中心主任盛九元在全國台灣研究會2025年學術年會發表論文表示，台灣經濟停滯是長期結構性問題的集中體現。半導體產業的過度繁榮掩蓋了其他產業的衰退，而地緣政治風險和內部瓶頸又限制了經濟轉型空間。在現有兩岸關係和國際格局下，台灣經濟短期內難以找到有效的增長突破口，停滯態勢大概率會在近兩年出現。



全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行。盛九元在年會發表題為《台灣經濟相對停滯原因的綜合分析》的論文中提到，台灣經濟近年來呈現較為穩定的增長態勢，失業率維持在較低水平（2024年為3.38%），2024年GDP增長率為4.59%，高於預期的4.30%，自2020年以來平均成長率3.69%，在四小龍中高居榜首，人均GDP達到33984美元，超過韓國和日本。但從宏觀經濟的整體情況看，台灣經濟同樣面臨停滯的風險，主要原因可歸納為產業結構失衡、外部環境挑戰和內部發展瓶頸三大方面。



盛九元分析，在產業結構失衡方面，台灣經濟呈現出明顯的“一業興、百業衰”的局面，過度依賴半導體產業導致整體經濟結構脆弱。‌半導體產業壟斷資源、‌傳統產業競爭力衰退、‌產業生態失衡。



外部環境挑戰加劇方面，盛九元分析，台灣作為外向型經濟體，面臨多重外部壓力：首先，‌地緣政治風險：美國要求加快半導體技術轉移並加征較高的關稅（與產業結構類似的日韓相比，但關稅高出5%，這將極大衝擊出口型中小企業），已經導致2300家企業考慮外遷。而特朗普政府加大對台軍售（總額超過183億美元）以及賴清德當局提出的“五大威脅17項措施”，進一步加劇台海緊張局勢。



其次，‌市場依賴風險：儘管受全球產業鏈重構的影響，兩岸經貿受到較大衝擊，但總體而言，兩岸經貿在台灣總體外貿中仍居於較高比重。但美國高關稅政策和科技方面限制性措施的後續發展對兩岸經貿的影響仍在擴大。而高關稅的衝擊將進一步壓低台灣多數產業的利潤率，使中小企業面臨嚴重的生存危機，兩岸經貿占比將進一步跌至30%以下。