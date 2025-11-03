快評：抗中無立足之地　親中一樣有票

中評社快評／國民黨新任主席鄭麗文1日走馬上任，其穿著也成為現場焦點。鄭麗文身穿一襲深藍色西裝，胸前佩戴著紅、藍、白3色交織的大型胸針，胸針設計以國民黨黨徽的青天白日為中心，外圈環繞6瓣胸花，十分搶眼。



鄭麗文選舉期間已戴上這朵胸花，這是她獨有的。關於這朵胸花，外界有很多解讀。如果紅、藍、白分別代表對岸、國民黨、民眾黨，其意涵已相當明顯。



鄭麗文的兩岸路線引發黨內一些人質疑與焦慮，所謂的建制派的反撲已上檯面。然而，就如鄭麗文選舉期間所言，“怕就不要出來混了”。她已下定決心勇往直前。



國民黨內建制派之所以反撲，一為不願放棄親美路線，他們很多是親美派；二為個人選舉上的打算。當然，國民黨本來就存在分裂和不團結的基因，百年老店經歷無數次的分裂，今次黨內建制派與綠營一起夾殺鄭麗文，不足為奇。而這一次，他們可能面失敗，就如他們在黨主席選舉中力挺誰，誰卻大敗一樣。奉勸他們認清大勢，及時回頭，不要走太遠。



鄭麗文上任前夕談到兩岸相關議題，她指出，“抗中牌”已經徹底失靈，有六成的民眾對這個事情是反感的，是不希望台灣再玩這一套了，她有信心國民黨的主張會成為台灣最新的主流民意。



中美元首外交，“抗中保台”已無立足之地。聯合報1日的社論指出，習特時隔六年近日再會面，開啟中美元首外交時代，台灣的生存空間壓縮戰才剛開始。未來一年，習特互訪，中美元首外交主導地緣政治，沒有美國支持，他國出兵挺台機率極低。



時勢不同，親中是一條正確路線。“抗中保台”已無立足之地，親中將一樣有票。