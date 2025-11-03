美AI投資失控　恐刺破股市泡沫

美科技巨頭股價急挫，華爾街股市面臨大調整，投資者要綁好安全帶。（大公報） 中評社香港11月3日電／大公報報導，美國七大科技巨頭之一Meta股價突然插水，市值上周四單日蒸發2000多億美元，市場憂慮科企瘋狂燒錢，不問成本追加人工智能（AI）投資，科技股之間又進行持股及投資交易，不斷穀高股價，最終刺破美股泡沫。



美聯儲主席鮑威爾突然放鷹，表示12月減息未有定論，觸發美股連日下跌。就算中美在吉隆坡就經貿問題達成三大共識，有助緩和中美經貿緊張關係，但美股投資者似乎趁好消息出貨，加速套現，特別估值過高的科技股，市值一度升越5萬億美元的英偉達，預測市盈率高達45倍，回調風險甚大。



Meta崩跌 市值蒸發萬六億



美股80%升幅來自七只科技巨頭，包括英偉達、蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta及特斯拉，其中Meta上周四股價暴跌11.3%，為三年來最大單日跌幅，市值單日蒸發2147億美元（約1.66萬億港元），創美企史上第十大單日市值跌幅。Meta在上周五仍未止跌，今次Meta大跌並非季績欠佳，而是為了在AI競賽中勝出，年內第三度上調AI投資，將今年資本開支調高至720億美元，並計劃發債集資250億美元，引發投資者恐慌性拋售。



原本市值規模接近2萬億美元的Meta，市值一夜間蒸發2000億美元，股價波動之大撼動市場信心。



巨頭互訂交易協議 催穀股價



美科企資本開支巨大，再加上有美國科技企業運用財技，例如英偉達與OpenAI訂立投資交易，變相資助OpenAI購買英偉達的芯片，令科技股之間進行持股與投資合作交易，有借此不斷穀高股價之嫌，吸引更多投資者，並予人美國科技股只升不跌的錯覺，看來目前美國AI投資泡沫，重蹈科網泡沫爆破覆轍的機會很大。



Meta股價大插水，顯示美國科技股只升不跌神話已破滅，預示泡沫瀕臨爆破。在Meta之前，也出現美國科技股股價急跌的例子，市場關注甲骨文雲端業務毛利低於預期，在AI熱潮中，高額的投資導致風險與回報不成比例，拖累股價走低。



事實上，近日對衝甲骨文財務風險的信用違約掉期合約價格急升，為2023年10月來最高，顯見投資者對美國科技股泡沫爆破有很大戒心。



美科技巨頭股價急跌，華爾街股市大調整為時不遠，投資者要綁好安全帶。