美政府“停擺”危機逼近“臨界點”

10月21日，在美國馬里蘭州海厄茨維爾市，聯邦雇員領取免費食品。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，11月1日，美國聯邦政府“停擺”已進入第二個月，距離成為美國史上“最長停擺”僅數日之遙。當天，一項覆蓋美國數千萬人的聯邦食品救濟項目面臨“發不出錢”的窘境；《平價醫療法案》醫保的年度參保登記啟動，保費面臨飈升。



美聯社報導，聯邦政府“停擺”危機正逼近“臨界點”，而民主、共和兩黨固守黨派立場，“停擺”依然毫無解決跡象。



聯邦法官要求“先保證有飯吃”



羅得島州聯邦地區法院法官約翰·詹姆斯·麥康奈爾1日頒布書面裁決，要求聯邦政府在5日前動用現有的應急資金，部分發放聯邦“補充營養援助計劃”下的食品救濟金；假如聯邦政府在其權限內調用充足額外資金，則應在3日結束前足額支付當月救濟金。



“補充營養援助計劃”覆蓋約4200萬人，約占全美總人口八分之一，大多數人收入低於美國貧困線。運營這一項目的美國農業部9月曾表示，由於聯邦政府“停擺”影響項目撥款，農業部打算動用聯邦應急資金維持項目運轉。但到了10月下旬，農業部改口稱不會動用應急資金，項目資金已耗盡，11月1日將停止發放食品救濟金。



10月30日，部分地方政府、非營利組織和行業工會在羅得島州就農業部這一決定提起訴訟。法官麥康奈爾10月31日裁定，聯邦政府必須在“停擺”期間動用應急資金維持“補充營養援助計劃”運轉。針對農業部主張聯邦應急資金應留作備用以應對飓風等災害的說法，麥康奈爾表示：“天平顯然傾向於確保人們有飯吃。”



按美聯社說法，即便有聯邦法官下令，但聯邦食品救濟金發放仍面臨諸多問題。該項目每月所需資金約80億美元，不少州的救濟發放已經延遲。



在紐約市布朗克斯運營一家食品救濟機構的約翰·烏多－奧孔說，1日凌晨4時就有很多人在排隊等待領取救濟。“這已不只是一場危機……你能看到、感受到這些人的絕望和沮喪。”

