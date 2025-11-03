俄國防部：“哈巴羅夫斯克”號核潛艇出塢

中評社北京11月3日電／據新華社報導，俄羅斯國防部11月1日發布消息說，俄核潛艇“哈巴羅夫斯克”號在俄西北部阿爾漢格爾斯克州北德文斯克市舉行了出塢儀式。



俄國防部長別洛烏索夫表示，“哈巴羅夫斯克”號核潛艇兼具水下武器與機器人作戰平台功能，將有效保障俄海上邊界安全，堅定維護國家利益。“哈巴羅夫斯克”號之後還將進行一系列海上測試。



塔斯社援引俄軍事專家亞歷山大·米哈伊洛夫的話說，“哈巴羅夫斯克”號核潛艇搭載了“波塞冬”核動力水下無人潛航器，這些最新裝備正在擴展俄羅斯的核威懾力量體系。



