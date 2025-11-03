【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄國防部：“哈巴羅夫斯克”號核潛艇出塢
http://www.CRNTT.com
2025-11-03 11:00:42
中評社北京11月3日電／據新華社報導，俄羅斯國防部11月1日發布消息說，俄核潛艇“哈巴羅夫斯克”號在俄西北部阿爾漢格爾斯克州北德文斯克市舉行了出塢儀式。
俄國防部長別洛烏索夫表示，“哈巴羅夫斯克”號核潛艇兼具水下武器與機器人作戰平台功能，將有效保障俄海上邊界安全，堅定維護國家利益。“哈巴羅夫斯克”號之後還將進行一系列海上測試。
塔斯社援引俄軍事專家亞歷山大·米哈伊洛夫的話說，“哈巴羅夫斯克”號核潛艇搭載了“波塞冬”核動力水下無人潛航器，這些最新裝備正在擴展俄羅斯的核威懾力量體系。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄總統新聞秘書：不倉促組織“普特會”
(2025-11-03 11:00:09)
俄羅斯將烏克蘭新總理列入制裁名單
(2025-11-02 17:17:02)
俄稱在紅軍城圍困烏軍 烏否認被包圍
(2025-11-02 10:24:30)
俄稱挫敗烏軍突圍 烏方否認被包圍
(2025-11-01 10:34:38)
美情報機構稱俄目前無意在俄烏衝突中妥協
(2025-11-01 10:30:23)
俄媒：俄羅斯軍機重返敘利亞空軍基地
(2025-11-01 10:26:01)
俄成功測試“波塞冬”核動力潛航器
(2025-10-31 12:50:25)
俄軍攻入烏東重鎮紅軍城
(2025-10-31 12:49:26)
俄官宣末日魚雷完成核動力試驗 西方媒體關注
(2025-10-31 10:06:42)
從“海燕”到“波塞冬” 俄密集官宣有何考量
(2025-10-31 10:03:37)