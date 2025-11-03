美議員要求英國王之弟安德魯“自證清白”

這是10月15日在美國華盛頓拍攝的國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，美國已故富商傑弗裡·愛潑斯坦所涉性犯罪醜聞持續發酵，不僅成為美國黨爭焦點，英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯也因牽涉其中被剝奪王室頭銜和待遇，而且他的“麻煩”還沒結束：美國國會眾議院中負責調查愛潑斯坦案的多名民主黨議員向安德魯喊話，要求他就本案接受美國國會問詢。



據英國廣播公司（BBC）1日報導，在安德魯被剝奪王子頭銜後，美國國會眾議院監督委員會中至少4名民主黨籍成員再次發出呼籲，要求安德魯就愛潑斯坦案向該委員會作證。



眾議員蘇哈斯·蘇布拉馬尼亞姆說，鑒於該案多名原告都提到安德魯的名字，如果他要想“洗脫嫌疑”，就得出面接受問詢。蘇布拉馬尼亞姆建議，安德魯可在律師陪同下，遠程接受監督委員會“閉門問詢”。



眾議員拉賈·克里希納穆爾蒂也向安德魯喊話：“來自證清白，主動來美國國會作證，別等到被傳喚。”不過，克里希納穆爾蒂承認，鑒於安德魯不在美國境內，“正式傳喚”執行起來有難度。



BBC指出，美國會眾議院監督委員會中，共和黨人占多數，上述民主黨議員的主張能否得到支持尚未可知。



愛潑斯坦生前與美國不少政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月死於獄中，被認定為“自殺”，但這一結論受到不同政治群體的質疑。安德魯被指認與愛潑斯坦關係匪淺，曾在後者名下豪宅與未成年女性發生性關係。但這類說法遭安德魯否認，後者自稱早就與愛潑斯坦劃清界限。關鍵證人及受害者之一弗吉尼婭·朱弗雷已於今年4月自殺身亡。



本案另一名受害者莉茲·斯坦1日接受BBC採訪時說，假如安德魯“沒有任何事可隱瞞”，“為何要躲起來”。據報導，安德魯曾聲稱2010年12月就與愛潑斯坦“鬧掰”，但近期曝光的多封郵件顯示，雙方至少在2011年仍保持聯繫。