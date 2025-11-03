意大利北部發生雪崩5人遇難

中評社北京11月3日電／據新華社報導，意大利北部山區一座山峰11月1日發生雪崩，造成5名德國登山者遇難。



據意大利安莎社報導，當地時間1日16時左右，意大利北部南蒂羅爾地區阿爾卑斯山脈的韋爾塔納峰北坡發生雪崩，正在登山的德國遊客被捲入雪流，3人當場死亡、2人失蹤。



經過連夜搜尋，救援人員2日早晨在雪崩區域找到2名失蹤者遺體，確認他們為父女，女兒17歲。



當地救援部門提醒，近期該地區氣溫回升、積雪不穩，山地活動風險較高，呼籲登山和滑雪愛好者密切關注雪情和氣象預警，避免前往高風險區域。