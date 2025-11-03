【
大
中
小
】 【
打 印
】
意大利北部發生雪崩5人遇難
http://www.CRNTT.com
2025-11-03 11:04:25
中評社北京11月3日電／據新華社報導，意大利北部山區一座山峰11月1日發生雪崩，造成5名德國登山者遇難。
據意大利安莎社報導，當地時間1日16時左右，意大利北部南蒂羅爾地區阿爾卑斯山脈的韋爾塔納峰北坡發生雪崩，正在登山的德國遊客被捲入雪流，3人當場死亡、2人失蹤。
經過連夜搜尋，救援人員2日早晨在雪崩區域找到2名失蹤者遺體，確認他們為父女，女兒17歲。
當地救援部門提醒，近期該地區氣溫回升、積雪不穩，山地活動風險較高，呼籲登山和滑雪愛好者密切關注雪情和氣象預警，避免前往高風險區域。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
穩中求變：梅洛尼執政三年的得與失
(2025-10-30 12:30:24)
意大利發布國防規劃文件
(2025-10-27 11:11:32)
意官員：美對意面食的關稅既無必要也無道理
(2025-10-05 17:32:47)
葡、意將為加沙援助船隊被捕人員提供協助
(2025-10-02 13:27:42)
意大利警方搗破當地歷來最大冒牌香煙製造廠
(2025-09-28 16:53:55)
援助“全球堅韌船隊” 意西兩國派出軍艦
(2025-09-26 17:07:35)
意大利多地爆發抗議活動聲援巴勒斯坦
(2025-09-24 16:39:59)
俄媒：印尼想買下意大利退役航母
(2025-09-12 10:01:19)
美國關稅重壓下 意大利酒商或調整出口策略
(2025-09-05 15:22:40)
王東明會見意大利多黨政治家代表團
(2025-07-22 12:31:57)