【
大
中
小
】 【
打 印
】
英國火車持刀襲擊事件致2人生命垂危
http://www.CRNTT.com
2025-11-03 11:04:51
中評社北京11月3日電／據新華社報導，英國警方2日表示，1日晚發生在英國火車上的持刀襲擊事件導致2人生命垂危，兩名被捕的嫌疑人均為英國公民。
警方表示，反恐警官正在協助調查這一事件，目前沒有跡象表明這是一次恐怖襲擊。被捕的兩名男性嫌疑人為32歲和35歲。
英格蘭地區東部一列行駛中的火車1日晚發生多人被刺事件。襲擊事件發生後，這列從唐卡斯特開往倫敦的火車在劍橋郡亨廷登車站緊急停車，警方隨即介入，多名受害者被送往醫院。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
英國一列火車發生襲擊 多人被刺兩人被捕
(2025-11-02 12:04:38)
英國宣布550億英鎊長期科研投資
(2025-10-31 14:15:51)
英國今年流感季“異常提前”
(2025-10-31 11:12:07)
英國安德魯王子被剝奪頭銜及王室住所
(2025-10-31 11:09:13)
土耳其80億英鎊買英國武器
(2025-10-29 10:43:54)
英國決定向土耳其出售20架“台風”戰機
(2025-10-28 14:26:05)
英國決定向土耳其出售20架“台風”戰機
(2025-10-28 12:35:38)
英媒：英德“共享核武器”計劃引爭論
(2025-10-27 11:24:30)
德媒：英德將加強海上反潛合作
(2025-10-25 16:39:38)
美媒：英國計劃構建龐大反潛網絡
(2025-10-24 09:07:52)