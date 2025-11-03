英國火車持刀襲擊事件致2人生命垂危

中評社北京11月3日電／據新華社報導，英國警方2日表示，1日晚發生在英國火車上的持刀襲擊事件導致2人生命垂危，兩名被捕的嫌疑人均為英國公民。



警方表示，反恐警官正在協助調查這一事件，目前沒有跡象表明這是一次恐怖襲擊。被捕的兩名男性嫌疑人為32歲和35歲。



英格蘭地區東部一列行駛中的火車1日晚發生多人被刺事件。襲擊事件發生後，這列從唐卡斯特開往倫敦的火車在劍橋郡亨廷登車站緊急停車，警方隨即介入，多名受害者被送往醫院。