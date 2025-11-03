﻿聯合國中文感謝中國全額繳會費

聯合國視頻用中文感謝中方全額繳費。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月3日電／據大公網報導，綜合報導：聯合國秘書長副發言人哈克10月30日宣布，中國已全額繳納今年的聯合國常規會費，共計6億8573萬美元（約53.3億港元）。哈克特意用中文表示：“謝謝。”



聯合國官方資料顯示，中國是聯合國第二大會費分攤國，承擔20%的會費比例，僅次於美國的22%。中國始終按時足額繳納會費，而美國則長期拖欠巨額會費。截至今年9月30日，聯合國共有57個會員國仍拖欠18.7億美元強制性會費，其中美國已拖欠15億美元，占所有欠費總額的80%以上。



哈克強調，當前聯合國財政緊張，每一筆繳款都至關重要。他再次呼籲所有會員國履行義務，及時、足額繳納會費，以確保聯合國各項工作的正常運轉。當被問及中方這筆資金如何緩解聯合國的“流動性危機”時，哈克表示，這是一筆非常大的款項，“因此我們非常感激”。哈克同時強調，所有會員國都應全額繳清會費。



對於美國政府“關門”是否影響美國繳費等一系列問題，哈克直言，“影響繳費的因素在於美國政府是否向我們付款。”他還強調，繳納會費是所有會員國都必須履行的一項條約義務，“不同政府會面臨不同的壓力，但繳納聯合國會費是其應盡義務的一部分。”



聯合國秘書長古特雷斯10月17日在向聯合國大會第五委員會提交2026年度擬議方案預算時曾發出警告，若會員國不能按時全額繳納會費，聯合國將面臨“破產危機”。