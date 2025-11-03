法部長稱盧浮宮被盜珠寶或已銷贓海外

中評社北京11月3日電／據大公網報導，綜合BBC報導：當地時間1日，法國羅浮宮劫案又有兩名嫌疑人被起訴，但被盜珠寶仍未尋回。巴黎檢察官貝庫奧說，檢方與調查人員正全力追查贓物及其餘涉案人員，調查方向已擴展至多個地下市場。法國內政部長努內茲說，不排除被盜珠寶已被銷贓至海外的可能性。



巴黎警方10月30日晚拘捕5名嫌疑人，其中3人在48小時拘留期滿後獲釋，未被起訴。另外兩人11月1日被起訴，其中一名37歲男子罪名為團夥盜竊，另一名38歲女子被指控為共謀。這名37歲男子是慣犯，先前曾有11項指控被定罪，包括10項偷竊罪。檢方說，羅浮宮外被用於作案的升降梯上發現了他的DNA痕跡。巴黎警方此前還逮捕了兩名男子，他們已被正式起訴並收押，其中一人曾與1日被起訴的這名男子共同參與另一宗偷竊案。



羅浮宮於10月19日遭4名蒙面人潛入，短短數分鐘內被盜9件珠寶，目前仍有8件下落不明，價值高達8800萬歐元。努內茲說，當局正在調查多種可能性，包括珠寶已被銷贓至海外。以色列私營安保公司CGI行政總裁納維近日透露，羅浮宮劫案發生五天後，一名自稱是竊賊代表的匿名人員曾向該公司提議在暗網交易被盜文物。經核查，該公司確認此人“至少持有部分失竊珠寶”。CGI公司稱，已向法國警方報告此線索。納維曾稱羅浮宮請求CGI公司協助追查珠寶下落，但羅浮宮管理層否認此說法。