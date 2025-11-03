美國供暖補助停發　590萬家庭恐捱寒冬

中評社北京11月3日電／據大公網報導，綜合美聯社、路透社報導：美國政府“停擺”導致多項政府主導的生活保障項目因資金耗盡而暫停運轉，其中就包括覆蓋全美590萬個家庭的“低收入家庭能源援助計劃”，這將讓一些美國低收入家庭面臨一個沒有供暖的寒冷冬季。



據報導，按計劃，美國國會應從10月1日開始的新財年提供新一年的“低收入家庭能源援助計劃”資金。然而，由於今年國會尚未通過2026財年支出法案，各州也無法及時收到新的撥款。截至目前，包括堪薩斯州、賓夕法尼亞州、紐約州和明尼蘇達州在內的部分州已宣布，今年的“低收入家庭能源援助計劃”因聯邦政府“停擺”而延遲。



美國能源援助主任協會執行董事沃爾夫表示，任何資金延遲都將給弱勢美國民眾帶來困難，“如果政府停擺繼續下去，美國低收入家庭、貧困家庭的生活將會變得更加艱難。”74歲的傑奎琳.查普曼每月依靠630美元的社會保障金維持生計，她說感覺自己生活在一個“令人恐懼的時代”。她正努力應對聯邦食品援助金的取消，又得知她用於支付費城公寓暖氣費用的補助金也可能面臨風險。



據悉，“低收入家庭能源援助計劃”創立於1981年，範圍涵蓋全美，由美國衛生與公眾服務部監管，旨在幫助低收入家庭支付水電費或家庭供暖用油等燃料費用。各州負責具體管理該計劃，每年根據特定公式獲得聯邦資金分配。分析人士預測，能源補助的延遲發放可能會持續到明年1月，加上其他一些福利計劃也出現延遲或暫停，今年冬天低收入家庭的生活將更加艱難。