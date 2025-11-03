馬爾代夫實施世代禁煙令　外國遊客須遵守

遊客在馬爾代夫馬富施島海灘游玩。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月3日電／據大公網報導，綜合法新社報導：馬爾代夫衛生部1日宣布，當天起對出生於2007年1月1日及以後的人員，實施“世代禁煙令”，禁令適用範圍包括外國遊客。“世代禁煙令”意味著在馬爾代夫，出生於2007年以後的人終生不得吸煙。



根據新規，2007年1月1日及以後出生的人在馬爾代夫境內不得購買和使用各類煙草製品，零售商也不得向該群體出售任何煙草製品，交易前需核實購買者出生日期。若向不符合規定者銷售煙草製品將被處以5萬馬爾代夫拉菲亞（約合2.5萬港元）罰款，這項禁令對馬爾代夫公民和外國遊客均適用。



馬爾代夫衛生部同時稱，該國將繼續全面禁止進口、銷售、持有和使用各類電子煙。電子煙禁令適用於所有群體，不分年齡。使用電子煙設備將被處以5000馬爾代夫拉菲亞（約合2550港元）罰款。



馬爾代夫衛生部說，總統穆伊茲今年較早時提議頒布“世代禁煙令”，旨在“保護公共健康，培養無煙一代”。該禁令頒布後，馬爾代夫將成為全球唯一的“無煙世代”國家。支持者稱，這項政策將有效降低煙害和公共醫療支出；但也有反對聲音認為，這樣的法律“剝奪了未來世代的選擇權”。



近年來，多國嘗試推行類似的“世代禁煙令”。新西蘭2022年12月通過相關法案，禁止向2009年1月1日及以後出生人員出售煙草製品，但該法於2023年11月廢止。英國類似法案仍在立法程序中。