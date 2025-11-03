1.6萬美軍集結加勒比海　威迫委內瑞拉

左圖：10月30日，委內瑞拉民眾在首都加拉加斯參加政府組織的反對外國干涉的集會。右圖：10月30日的無人機拍攝的畫面顯示，美國海軍海洋調查船“沃特斯”號停靠在波多黎各蓬塞港。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月3日電／據大公網報導，綜合報導：美國海軍持續向委內瑞拉周邊增派軍事力量，美媒指出美軍已派出逾1.6萬人在加勒比海地區集結。截至10月31日，已有8艘美國海軍軍艦、一艘特種作戰艦艇和一艘核動力攻擊潛艇抵達加勒比地區，“福特”號航母打擊群將於本周抵達區內。此舉標誌著該地區局勢的急劇升級，引起國際社會廣泛擔憂。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃1日譴責美國在加勒比海部署過度軍事力量，重申俄方支持委內瑞拉領導層。



美國海軍正持續在加勒比海地區增兵。一名美國海軍官員稱，“提康德羅加”級導彈巡洋艦“葛底斯堡”號已抵達該地區，成為第二艘參與美國在加勒比海地區任務的巡洋艦。另根據歐洲太空總署衛星拍攝的影像，美國海軍“硫磺島”號兩棲攻擊艦和“格雷夫利”號驅逐艦目前部署至能夠打擊委內瑞拉境內目標的海域。



根據《華盛頓郵報》統計，截至10月31日，已有8艘美國海軍軍艦、一艘特種作戰艦艇和一艘核動力攻擊潛艇抵達加勒比地區，“福特”號航母打擊群將於本周抵達區內，3艘軍艦隨行，艦上合共搭載超過4000名軍事人員。



特朗普：未決定是否襲地面目標



美媒稱，隨著“硫磺島”號和“格雷夫利”號兩艘軍艦部署在委海上邊界附近，標誌著該地區局勢的急劇升級，五角大樓很可能正在評估潛在的打擊和封鎖方案。據報導，“硫磺島”號搭載了來自海軍陸戰隊第22遠征隊的1600多名海軍陸戰隊員，以及包括AV－8B“鷂”攻擊機、AH－1Z“蝰蛇”攻擊直升機等在內的多型軍機。



美媒此前披露，特朗普政府決定襲擊委內瑞拉軍事設施，可能“數天甚至數小時內”發動空襲。美國總統特朗普10月31日稱，尚未決定是否對委境內地面目標發動攻擊。不過，特朗普此前已多次威脅要對委發動地面襲擊，美國廣播公司10月31日披露稱，特朗普政府已經訂定一份目標清單，只待特朗普下令。一些專家預計，目標包括委內瑞拉港口、機場及其他設施。



與此同時，美國持續在加勒比海和東太平洋地區發動所謂“打擊毒品走私”行動，數艘“運毒船”被直接空襲或擊沉。美國國防部長赫格塞斯表示，美軍1日在加勒比海又擊沉一艘所謂“運毒船”，造成3人死亡。截至2日，美軍已對這些船只發動超過15次打擊行動，造成至少65人死亡。