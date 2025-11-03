美息向下　金價3920美元有支持

中評社香港11月3日電／大公報報導，據徐惠芳獨立外匯分析員分析說，多名聯儲局官員對減息前景意見分歧，理事沃勒表示，美國就業市場疲弱，通脹預期已錨定，所有數據都表明局方應當在12月減息。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克認同聯儲局主席鮑威爾觀點，即本次議息後，12月減息並非必然；達拉斯聯儲總裁洛根指出，聯儲局今次不應減息，12月也不必進一步減息；堪薩斯聯儲總裁施密德亦反對本次減息，因為持續的高通脹壓力在經濟中蔓延。



美國10年期債息一度回落2.5基點至4.122厘，2年期債息跌2.4基點至3.59厘。美匯曾升0.31%至99.84，上周五收於99.71，下方支持99.20、98.60、97.80。



根據CME集團的FedWatch工具顯示，市場已完全消化美聯儲在10月和12月的政策會議上各減息25個基點，進一步支持黃金走勢。現貨金上周五收於4001.5美元，趨勢往上，下方支持3920、3860、3740美元。



市場預計英國央行將在11月5日將基準利率下調至3.75厘的可能性略高於50%。近期數據證實勞動力市場持續降溫，但步伐並未達到令人擔憂的程度。英鎊上周五收於1.3150，趨勢整固，上方阻力1.3240、1.3320。歐洲央行將基準利率維持在2厘不變，符合預期。歐洲央行行長拉加德重申，央行處於良好位置，並傳達了相當樂觀的信息，排除近期進一步減息可能性。歐元上周五收於1.1535，趨勢整固往下，上方阻力1.1620、1.1700。