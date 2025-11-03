科企搶人才　主修AI畢業生年賺百萬

左圖：美國就業市場明顯放緩，大學畢業生求職日益困難，應屆畢業生失業率已達到5.8%的高水平。右圖：人工智能日漸普及，搶走了許多原來屬於畢業生的初級職位，導致失業率高企。（大公報） 中評社香港11月3日電／大公報報導，美國就業市場明顯放緩，大學畢業生求職日益困難。今年8月美國失業率攀升至4.3%，創下四年新高，應屆畢業生失業率更達到5.8%的高水平。有此慘況，一切皆因科技行業進入調整階段，不僅出現大幅裁員，人工智能（AI）的普及也搶走了許多原來屬於畢業生的初級職位。



不過，“同人唔同命”，大家都是大學畢業生，主修AI的畢業生卻成為逆市寵兒。據美國媒體報導，AI專業人才供不應求，部分20多歲的年輕科技人才，甚至有機會賺取百萬美元年薪。



美國勞工市場出現“冰火兩重天”的就業格局。據風險資本公司SignalFire的數據顯示，科技巨頭提供給應屆大學畢業生的職位大減25%，初創科技公司也同步縮減招聘規模。具有2至5年工作經驗的求職者，反而獲得了更多機會，大型科技企業為這類人才增加27%的職位，小型科技公司也增加了14%。



然而，在AI世界卻是另一回事。據外媒報導，主修AI的本科畢業生，哪怕是20歲出頭的年輕人，只要具有AI“實戰經驗”，就有機會賺得百萬美元年薪。根據AI職位招聘公司Burtch Works的報告顯示，擁有0至3年經驗的基層AI職位，在2024年至2025年間的底薪增長近12%，漲幅居各年資層級之冠。



具AI實戰經驗 擢升速度加快



報告還指出，具有AI經驗者，擢升至管理層的速度，比起其他科技職位要快近一倍。馬里蘭大學史密斯商學院教授Anil K. Gupta表示，AI工程師和軟件工程師的薪酬差距非常顯著。這反映出，在AI領域，技術實力與影響力比傳統的工作年資更受重視。



資料分析軟件公司Databricks就是積極招聘AI人才的典型案例。該公司計劃將大學畢業生招聘人數增加兩倍，行政總裁Ali Ghodsi解釋，這些新進員工全部是AI專業的本科生。目前很難找到年長者熟練掌握這些新興技術。根據該公司的招聘資訊，一名僅有2年經驗的生成式AI研究員，年薪可達19萬至26萬美元，若加上股份獎勵，總薪酬更為可觀。



史丹佛大學電腦科學系教授Jure Leskovec表示，就業市場對是否掌握AI技能，給予截然不同的待遇。他見證許多二十出頭的年輕博士生在完成具有實質價值的研究後，不僅能提前畢業，更在缺乏工作經驗的情況下，獲得科技公司的重金禮聘。



“這就好比是新一代的軟件工程師。”Leskovec表示，“那些能快速適應AI、善用科技提升效率的人才，即使沒有高等學位，他們與傳統程式設計師的薪酬差距仍在持續擴大。”



初級職位減 AI技能需求增



薪酬資料供應商Levels.fyi的數據證實了這個趨勢。不少無需工作經驗的AI工程師，輕鬆地獲得企業超過20萬美元的年薪，科技公司Roblox就是其中之一。與Meta Platforms合作的Scale AI公司中，約15%的員工年齡低於25歲，剛畢業者的年薪也可達20萬美元左右。



隨著AI技術持續發展，這種就業市場的兩極分化趨勢預計將更加明顯。傳統的初級職位正在減少，但對AI技能的需求卻呈現爆發性增長。對於求職者而言，掌握AI相關技能已成為在就業市場中脫穎而出的關鍵因素。