中評關注：洪秀柱請鄭麗文喝苦咖啡有深意

洪秀柱：反中不能帶來安全，仇恨不能帶來民主，分裂更不能帶來尊嚴。 環球兩岸研究會視頻 中評社華盛頓11月3日電（記者 余東暉）中國國民黨前主席洪秀柱透露，上月16日鄭麗文去拜會她時，她特意請鄭麗文喝苦咖啡，告誡她：如果選上黨主席，不是吃甜果子，要準備過苦日子，壓力會排山倒海而來。鄭麗文表示她對此做好了準備。台灣政情分析人士承認，鄭麗文當選主席後確實面臨很大的困難和壓力，前途曲折坎坷，但鄭麗文當選主席至少重新喚起了重振國民黨的希望。



有兩岸和海外華人學者參與的“環球兩岸關係研究會”美東時間1日晚間舉行研討中國國民黨主席選舉的線上論壇。洪秀柱發表視頻演講，談她對國民黨選舉和未來國民黨應採取的路線的看法。



洪秀柱首先稱讚新當選主席鄭麗文年輕、有能力、有信念、有勇氣。她說：“在這樣的時代裡，講出我們都是中國人，好像需要極大的信念，也要有面對風暴的準備。”



洪秀柱主動透露，10月16日鄭麗文來拜她時，她請鄭麗文喝咖啡，特地把桌上的甜點餅乾統統都撤掉，只留下那杯苦咖啡。“我告訴她，這就是主席的味道。選上主席不是吃甜果子的，而是要準備過苦日子的，未來的壓力會排山倒海而來。外界的攻擊，內部的疑慮，輿論的抹紅一波又一波。她點點頭說她準備好了。”洪秀柱說道。



洪秀柱指出，此次國民黨主席選舉，結果雖然是在意料之中，但過程讓人們看見了幾個深層的問題，首先是黨員的資料不全；第二是幹部與黨工管理；第三是政治論述混亂。