國家移民管理局推出10項創新舉措

中評社北京11月3日電／據人民日報報導，國家移民管理局今天發布公告，決定實施支持擴大開放服務高質量發展10項創新舉措。



10項措施中有6項自2025年11月5日起實施，包括：



擴大往來港澳人才簽注政策試點實施範圍。在長三角、京津冀地區全域，以及全國所有自由貿易試驗區實施往來港澳人才簽注政策。符合條件人才可申請辦理有效期1至5年不等的多次往來香港或者澳門人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。



實施大陸居民申辦往來台灣探親簽注“全國通辦”。大陸居民擬往來台灣地區探親的，可向全國任意一個縣級以上公安機關出入境管理機構提交探親簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。



在部分與港澳台通航通行口岸推廣應用智能通關。在上海虹橋機場、廈門高崎機場等12個口岸推廣應用“刷臉”智能通關。符合條件的內地居民、港澳居民（含非中國籍）、台灣居民，且同意采集核驗面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查核驗的，可選擇使用相關口岸出入境邊防檢查現場智能快捷通道“刷臉”通行。



支持促進河套深港科技創新合作區深圳園區生產要素高效跨境流動。在合作區科研院所、科技創新企業等機構工作的符合條件的內地人才，可申辦3年多次有效往來香港、澳門人才簽注，申請時免予提交人才證明。允許新興、初創企業首年度免納稅額辦理往來港澳商務備案，對高新技術、高端製造等重點企業機構往來港澳備案人數名額予以傾斜。在皇崗、福田口岸設置合作區專用通道，允許深圳園區內企業機構工作人員經福田保稅區一號通道入出境，為經常進出合作區的企業機構工作人員提供邊檢快捷通關便利，為因重大項目、重要活動等需緊急進出合作區人員提供預約通關服務。為運輸科研物資進出合作區車輛開設綠色通道，提升科研物資通關效率。



擴大24小時直接過境免辦查驗手續口岸範圍。新增天津濱海、昆明長水等10個國際機場為24小時直接過境免辦出入境邊防檢查查驗手續口岸，持24小時內國際聯程機票，經相關機場不出機場直接轉機前往第三國或地區的出入境旅客，可以免辦出入境邊防檢查查驗手續。