最高法發布建設工程質量保護典型案例

中評社北京11月3日電／據人民日報報導，今日，最高人民法院發布6件建設工程質量保護典型案例，涉及化解工程質量僵局、工程質量責任主體認定、司法建議助力工程質量問題源頭治理等方面。



本次發布的典型案例貫徹“質量第一”理念。施工單位等承包人向建設單位等發包人交付質量合格的工程是其基本義務。案例1中，施工單位請求支付工程款，建設單位提出質量缺陷抗辯。人民法院先圍繞工程質量缺陷組織當事人調解，經調解修復缺陷並辦理竣工驗收後，人民法院再對工程款結算做出判決，實現了建設工程當事人利益保護與建設工程質量保障的良好統一。



工程建設是一項集勘察、設計、施工、監理等工作於一體的建造活動，相關責任單位應在各個環節對工程質量負責。案例4中，建設單位提供的設計圖紙不符合建築安全規程和技術規範，施工單位明知設計圖紙不符合規範仍按圖紙對工程進行修復，導致工程始終存在質量缺陷。人民法院依據雙方過錯，判決雙方均承擔相應損失，有利於督促建設工程各方參與主體切實負起質量責任。



“三包一掛”（即違法發包、非法轉包、違法分包、掛靠施工）在建築市場長期存在。建設工程由缺乏相應資質的單位或者個人施工，會影響建設工程質量安全。同時，工程層層轉手，工程款遭層層盤剝，導致工程款不能全部用於施工，致使“瘦身”鋼筋、問題水泥、偷工減料屢禁不止。工程每轉一手，質量就降一成。案例6中，人民法院針對案件審理過程中發現的某建築集團公司出借資質違法行為，向當地住房和城鄉建設局發出司法建議，建議對相關違法線索依法核實處理。當地住房和城鄉建設局根據司法建議立案調查，對某建築集團公司、相關責任人違法出借資質的行為處以罰款。該案是人民法院與行政主管部門合力懲治建築領域違法現象，從源頭上制止“三包一掛”等違法行為的典型事例。