十五運會跳水項目首金花落廣東隊

中評社北京11月3日電／據新華社報導，第十五屆全國運動會跳水比賽2日在廣東省廣州市的廣東奧體中心游泳跳水館拉開帷幕。全紅嬋、陳芋汐、陳藝文等奧運金牌選手悉數登場。廣東隊收穫跳水女子團體項目金牌，這是本屆全運會跳水項目的首枚金牌。四川隊、陝西隊分獲銀牌和銅牌。



在當日率先開賽的女子團體雙人3米跳板比賽中，廣東隊的陳藝文/林珊組合以領先第二名超14分的成績位居第一。四川隊的陳佳/楊睿琳組合與廣東組合梅穎芯/歐陽鈺分列二、三位。



在女子團體10米跳台比賽中，廣東隊的王偉瑩排名第一。四川隊的盧為、廣東小將謝佩鈴分獲第二名和第三名。



下午開賽的女子團體3米跳板比賽中，陳藝文再奪第一，她的隊友林珊、四川隊陳佳分獲二、三名。



在當日最後一項女子團體雙人10米跳台比賽中，廣東隊的全紅嬋/王偉瑩組合發揮出色，連續三輪保持領先。上海隊的陳芋汐/掌敏潔組合、廣東選手蔣林靜/謝佩鈴組合排名二至三位。



陳藝文在賽後表示，在本屆全運會集體項目比賽中，自己發揮出了訓練水平。“接下來的比賽我會繼續保持狀態，希望能在單項比賽中發揮好。本屆全運會能衛冕女團比賽冠軍確實不容易。”



本屆全運會跳水比賽備受關注，是所有項目中奧運冠軍數量最多的比賽之一，包括奧運“四朝元老”曹緣、王宗源、謝思埸等在內的多名奧運金牌得主將同場競技。



2日賽後，陳藝文、全紅嬋和隊友們一起躍上領獎台，與現場觀眾熱烈互動。東京奧運會跳水女子雙人10米跳台冠軍、北京隊隊員張家齊表示，廣州的賽場氛圍很棒，首場比賽後，感覺後面的比賽自己還有進步的空間。



據瞭解，為期9天的全運會跳水比賽共將產生14枚金牌，中國跳水“夢之隊”的頂尖選手們將為全國觀眾奉獻一場精彩紛呈的競技體育盛宴。