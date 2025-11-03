金色稻浪　豐收歡歌　滬郊華亭趣味多

農事趣味挑戰賽現場（圖源：新華社） 中評社北京11月3日電／據新華社報導，金色點染稻海，歡躍“燃動”田間。滬郊嘉定區華亭鎮的聯三村，連日來金稻隨風起伏。2025年上海城市業餘聯賽——上海市農趣運動會“趣拾穗‘稻’聯三”華亭鎮農事趣味挑戰賽正在此舉行。



近百組親子家庭走進如畫田園，沉浸於農事競技與稻鄉文化交織的樂趣中，為靜謐秋日注滿蓬勃生機。



在“稻夢空間”與“稻穀速遞”農事趣味競賽區，氣氛緊張而熱烈。隨著發令聲響，家長們手持鐮刀躬身下田，熟練地收割、扎捆，孩子們則化身“運輸小能手”，推起小車在田埂上往返穿梭，將沉甸甸的稻捆運往終點。田埂上，“爸爸加油！”“小心別撒了！”的呐喊聲與歡笑聲交織一片。



經過激烈比拼，六個家庭脫穎而出。在熱烈的掌聲中，組委會為獲獎家庭頒發了證書與獎品，金色的稻田見證了他們的汗水與榮耀。



相較於競技的緊張，稻鄉嘉年華體驗項目則充滿休閑趣味，家庭在輕鬆氛圍中感受農耕文化。孩子們揮舞著蒲扇，小心翼翼地引導著“稻田鴨”搖搖晃晃地走向“鴨籠”，憨態可掬的場景引來陣陣歡笑；“金色米粒”爆米花體驗點飄來陣陣米香，人們圍在爆米花機前，親眼見證聯三稻米在“嘭”的一聲中綻放為香甜的爆米花，並將勞動成果開心地裝袋帶走。



農趣賽事不僅是體力的角逐，更是文化的課堂。華亭鎮在活動中深度植入珍惜糧食、尊重自然的傳統農耕智慧，讓孩子們在推車運糧、引導“稻田鴨”的過程中，親身感受“粒粒皆辛苦”的深刻內涵。



勤儉節約、熱愛勞動。新時代文明鄉風、良好家風、淳朴民風的培育與傳承，為鄉村治理和文明創建奠定文化根基。