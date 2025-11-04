中評側記：美妝美食 體現韓國外交軟實力

作為APEC首腦禮物選定的Olive Young禮盒《The Best K－Beauty Selection》（圖源：歐利芙洋提供） 中評社慶州11月4日電（記者 崔銀珍）在韓國慶州舉行的2025年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間，隱藏的主角是“K-美妝（K-Beauty）”與“K-美食（K-Food）”。從中國國家主席習近平稱讚的“皇南面包”，到英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勛的“炸雞啤酒會晤”，再到美國白宮發言人卡羅琳·萊維特的“歐利芙洋（Olive Young）”購物認證照——在這場匯聚21個成員經濟體領導人、全球企業CEO及外國媒體的盛會中，韓國以“可見的外交”、“可食的外交”、“可體驗的外交”形式，拓展了K產業的國際影響力，展現出韓流產業的外交軟實力。



一、K-美妝：從產業展示到“外交象徵”



本屆APEC期間，K-Beauty從單純展示上升為“首腦禮物”的象徵。CJ歐利芙洋準備了包括護膚、彩妝、個人護理等核心品類共17種產品的“The Best K-Beauty Selection”禮包，作為官方禮物贈予各成員國領導人。禮盒內既有愛茉莉太平洋的“雪花秀潤燥精華”，也涵蓋“Torriden”，“朝鮮美女”等有潛力的中小及獨立品牌，以及高端奢華品牌。



最受關注的事件之一，是美國白宮發言人卡羅琳·萊維特在慶州“皇理團路”歐利芙洋門店購物後的社交媒體發帖。她在Instagram上發布了題為“我在韓國購買的護膚品”的貼文，附上13種韓國品牌化妝品的照片及愛心表情，包括“朝鮮美人”的人參潔面油、復活眼精華、蜂膠精華，以及“Medicube”的毛孔清潔棉片與PDRN防曬霜等。這些產品均是美國市場熱銷的K-Beauty代表。該帖子發布後，歐利芙洋門店的銷售額一度較平時增長三倍。

