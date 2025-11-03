蔡奇：持之以恒推進全面從嚴治黨

中評社北京11月3日電／據人民日報報導，蔡奇發表文章《持之以恒推進全面從嚴治黨》，原文如下：



治國必先治黨，黨興才能國強。黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），強調必須“持之以恒推進全面從嚴治黨”，凸顯了全面從嚴治黨對實現“十五五”時期經濟社會發展目標的極端重要性。我們要深刻領會、認真落實，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，以黨的自我革命引領社會革命，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業凝聚磅礴力量。



一、全面從嚴治黨為新時代黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供根本保障



《建議》在總結“十四五”時期我國發展取得重大成就時指出：“全面從嚴治黨成效顯著，反腐敗鬥爭縱深推進，黨的創造力、凝聚力、戰鬥力明顯提高。”實踐表明，全面從嚴治黨是新時代黨和國家事業取得重大成就的根本保障。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把全面從嚴治黨納入“四個全面”戰略布局，堅定不移全面從嚴治黨，開辟了百年大黨自我革命新境界，為新時代開新局、譜新篇提供了有力保障。在政治保障方面，堅持以黨的政治建設統領黨的建設各項工作，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，切實提高全黨政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，有力扭轉了黨的領導弱化虛化邊緣化傾向，在黨和國家事業中發揮了黨總攬全局、協調各方的領導核心作用。在思想保障方面，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨、指導實踐、推動工作，持續開展黨內集中教育，用黨的創新理論引領深化改革開放、破解發展難題、拓展發展空間、推動高質量發展。在組織保障方面，提出和堅持新時代黨的組織路線，貫徹和落實新時代好幹部標準，著力培養造就忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍，著力建設矢志愛國奉獻、勇於創新創造的優秀人才隊伍，著力構建上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，在推動改革發展穩定中充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。在作風保障方面，從制定和落實中央八項規定開局破題，緊緊圍繞保持黨同人民群眾的血肉聯繫持續深化糾治“四風”，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，推動黨風政風社風煥然一新。在紀律保障方面，堅持制度治黨、依規治黨，把加強紀律建設納入新時代黨的建設總體布局，作為全面從嚴治黨的治本之策，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用，引導黨員幹部在遵規守紀中正確行使權力、積極擔當作為。特別是開展史無前例的反腐敗鬥爭，清除了一批腐敗分子，純潔了幹部隊伍，維護了黨的形象和威信。