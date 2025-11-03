多項產品與方案亮相智能建造產業博覽會

中評社北京11月3日電／據新華社報導，10月31日，以“發展產業互聯網 共建‘好房子’”為主題，由中建三局牽頭主辦的2025國際（武漢）智能建造產業博覽會在中國光穀科技會展中心開幕。展會吸引全球13個國家近200家單位參展，集中展示1300餘項智能建造創新產品與解決方案，現場簽約金額超50億元。



本屆智博會展覽面積約2萬平方米，設置“好產品、好設計、好材料、好建造、好運維、好城區、國際化”七大展區。參展單位陣容多元，涵蓋清華大學、武漢大學、華中科技大學等7所知名高校，華為、海爾、萬華化學等28家中國500強及上市企業，聲博士、武漢巨成等21家專精特新“小巨人”和製造業單項冠軍企業，大疆、海康威視等15家科技企業，以及中國電科、三一重工等龍頭企業旗下科技公司，全面覆蓋智能建造全產業鏈。



開幕式上，湖北省智能建造產業互聯網平台正式發布。住房城鄉建設部總工程師李曉龍在致辭中說，發展智能建造需以創新為第一動力，向科技創新、盤活存量、開放合作要動能。哈爾濱工業大學教授任南琪表示，智能建造是建築業轉型升級的核心途徑，需通過產業互聯網構建未來城市“智慧神經網絡”。



“此次博覽會是智能建造產業從‘理念共識’邁向‘行動共振’的重要一步。”湖北省住房城鄉建設廳黨組書記、廳長劉豐雷在致辭中表示，湖北建築業四大名片享譽世界，近年來，聚焦技術創新與要素優化，打造了智能建造“一軟一硬兩平台”。下一步，將以現代工業理念，堅持“研發設計、建造工藝、建築材料和運營模式”融合創新，強化政策引領，打造高品質建築產品，提升產業能級，打造一流產業生態，加快推動建築產業綠色智能轉型和高質量發展。



作為展會核心環節，2025國際智能建造大會同期舉行，6位嘉賓圍繞智能建造產業發展路徑建言獻策。海爾集團黨委書記、董事局主席、首席執行官周雲傑分享產業價值鏈重構經驗，倡導建築業以用戶為中心推進“產品、建造、體驗”創新。中建三局黨委書記、董事長陳衛國提出，要以創新鏈為核心，融合供應鏈、人才鏈、資金鏈和服務鏈，構建智能建造產業互聯網，讓智能建造真正成為驅動行業轉型、助力社會經濟發展的“核心引擎”。