阮可韵：AI科技新革命狂歡背後“幸福”思考

阮可韵：傳播AI時代的幸福理念。 中評社香港11月3日電（作者 紀碩鳴）2025年10月29日，這一天必將被載入科技與金融史。芯片巨頭英偉達（Nvidia）股價突破5萬美元大關，總市值一度超過全球部分中型經濟體的GDP，意味著人工智能（AI）時代的全面到來。市場將這一刻視為“科技革命的分水嶺”，正如兩百多年前的蒸汽機點燃了工業革命，AI正以驚人的速度重塑人類社會的結構、金融市場的邏輯與個體生活的秩序。



如同1769年瓦特改良蒸氣機，揭開工業革命的序幕；如同1947年貝爾實驗室發明晶體管，開啟電子時代；如同1990年代互聯網普及，讓信息時代奔流而至。如今，AI時代的“蒸氣機”，已然點火。蒸氣機讓人類第一次駕馭了能量；AI芯片則讓人類第一次駕馭了智能。



美國總統關注AI下人類福祉



面對這股AI狂熱及金融盛宴，今年的1月23日，美國總統特朗普在人工智能（AI）行政命令中，將“human flourishing（人類茁壯／人類繁榮）”與“經濟競爭力”“國家安全”並列為AI發展的首要目標之一，為全球科技治理釋出明確信號：AI的方向盤，必須對准人的整體福祉。



AI風險管控專家阮可韵博士在倫敦接受訪問時也提出警示：這在美國政策史上相當罕見。過去美國AI政策強調的往往是技術競爭和國防安全，而這份文件首次將“人類福祉”置於首位，這其實是對社會焦慮的一種回應：人類不能只當技術的用戶或受害者，而應該是技術發展的主人。



阮可韵博士認為，科技革命若無倫理與風險防控的框架，可能會成為人類文明的災難性危機。她呼籲：AI革命需要“幸福學”的平衡，她正致力於讓AI“回歸人性”的研究。



阮可韵博士（Dr. Keyun Ruan）是一位享譽國際的計算機科學家與經濟學家，她服務GOOGLE倫敦，以在雲端鑒識（Cloud Forensics）與風險經濟學（RiskEconomics）等領域的開創性工作而知名。從計算機科學出發，她深諳數字化對經濟活動的重塑；轉入經濟學後，她將風險視角帶入科技治理，提出“科技若不創造幸福，即是社會風險”的判准。她的專著《數位資產估價與網路風險衡量：網路經濟學原理》；《網路犯罪與雲端取證：調查過程中的應用》在業內頗受歡迎。



五年前，她在英國創立“幸福基金會”（Happiness Foundation），嘗試搭起科技、幸福學與經濟學之間的橋梁，將人類福祉置於人工智能時代的決策中樞。



阮可韵關注到，AI的狂潮開啟了算力競賽到人類命運的抉擇。英偉達掌握的高性能GPU，是AI運算的基石；而資本市場的瘋狂追捧，體現出投資者對這場“智能革命”的集體信仰。自ChatGPT問世後，生成式AI迅速滲透各行各業，從醫療診斷、金融投資到藝術創作，AI正在重塑“生產力”與“創造力”。



但是，阮可韵認為，不能只是看到“AI如何強大”，而看不到“AI如何反噬人類”。這正是任何科技革命中最深刻、也最容易被忽略的部分。

