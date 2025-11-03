】 【打 印】 
中國人民銀行與韓國銀行續簽雙邊本幣互換協議
　　中評社香港11月3日電／記者11月3日從中國人民銀行獲悉，近日中國人民銀行與韓國銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為4000億元人民幣/70萬億韓元，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。

　　新華社報導，中國人民銀行表示，雙方再次續簽雙邊本幣互換協議，有助於進一步深化兩國貨幣金融合作，促進雙邊貿易便利化，維護金融市場穩定。

