主要產油國宣佈明年初暫停增產

中評社北京11月3日電／石油輸出國組織（歐佩克）2日發表聲明說，歐佩克和非歐佩克產油國中的8個主要產油國決定12月保持增產節奏，日均增產13.7萬桶原油，但2026年前三個月將暫停增產計劃。



新華社報導，沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼的代表當天舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。



聲明說，鋻於當前全球經濟預期相對平穩，石油庫存水平較低，8國做出12月增產調整，並表示增產舉措是對此前自願減產作出的回調。為維護石油市場穩定，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏。



聲明還說，由於季節性因素，上述國家決定在2026年1月、2月和3月暫停增產步伐，產量與2025年12月保持相同。



上述8國2023年4月宣佈日均約165萬桶原油的自願減產措施，並于2023年11月再次宣佈日均220萬桶原油的額外自願減產措施，此後這兩大減產措施多次延期。但在此期間，美國、加拿大等國原油產量增加，導致歐佩克失去部分市場份額。今年3月，8國決定自4月1日起逐步增加原油產量。5月、6月和7月日均增產41.1萬桶，8月日均增產54.8萬桶，9月日均增產54.7萬桶，10月和11月日均增產13.7萬桶。