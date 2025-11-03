2025海峽兩岸漢字文化系列活動啟動

2025海峽兩岸漢字文化系列活動在廈門海滄金沙書院正式啟動。（中國台灣網發） 中評社北京11月3日電／據中國台灣網報導，近日，2025海峽兩岸漢字文化系列活動在廈門海滄金沙書院正式啟動。作為兩岸文化交流的年度盛事，本次活動通過啟動儀式展演、非遺文創市集、精品主題展覽等多元形式，搭建起兩岸文化交流的堅實橋梁。



啟動儀式以濃縮海滄人文風貌與漢字傳承脈絡的視頻開篇，隨後，國風舞蹈《執羽》登場，靈動的舞姿與悠揚的樂聲完美詮釋了漢字文化的古典之美。



以字傳情環節。大陸剪紙非遺傳承人蔡馨夢用剪紙技法勾勒“漢字為媒 兩岸同心”活動主題，鏤空紋路間融入漢字元素；台灣書法家曹原彰則揮毫寫下“家書抵萬金”，筆墨蒼勁間飽含思鄉情愫。



全國台企聯常務副會長吳家瑩表示，漢字承載著五千年中華文化，是兩岸心靈聯結的基礎，它流淌在兩岸同胞的血脈中，刻印在腦海里，讓本就“一家親”的兩岸關係因漢字而親上加親。今年相關活動形式更趨多元，參與人數眾多，許多推薦的年度漢字都傳遞著大家對祖國和平繁榮統一的期盼。



啟動儀式上，舉行了“一字千金”兩岸青少年漢字競賽頒獎，獲獎選手代表依次登台領獎。該競賽自今年8月啟動以來，共吸引了兩岸超5萬名青少年廣泛參與，通過“挑出錯字”“拆字組字”“成語連連看”等多個環節，既檢驗青少年的漢字基礎素養，更引導他們探尋漢字背後的文化內涵。



同步揭曉的兩岸漢字文化創意大賽獲獎作品，同樣凸顯青年的創造力。大賽共收到兩岸青年設計師投稿作品5526件，最終評選出金銀銅獲獎作品8件，最具市場潛力獎作品1件，以及優秀獎作品100件、入圍獎作品300件。



作為2025海峽兩岸漢字文化系列活動的核心環節，兩岸年度漢字評選活動也於啟動儀式上開啟。本屆評選分三階段推進：即日起至11月下旬為多維薦字階段，開通線上薦字渠道；11月下旬至12月初為網絡票選階段，篩選36個候選字開啟投票；12月揭曉筆會將公布年度漢字，兩岸書法家共書年度漢字。該評選自2008年創辦以來，已先後評出“震”“生”“和”“創”“融”“爭”等17個年度漢字，成為記錄兩岸年度記憶、凝聚文化共識的重要載體。