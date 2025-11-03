智慧城市指數　香港全球排第八

為鼓勵長者使用“智方便”，數字政策辦公室在社區支援點設置“智方便”自助登記站。（圖源：大公報） 中評社北京11月3日電／據大公報報導，香港理工大學公布的2025年“智慧城市指數”顯示，香港在全球73個城市中排名第八。研究團隊表示，特區政府大力推動智慧城市和智慧政府發展，其中“智方便”數字服務平台為市民帶來生活便利，也提升政府效率。



理大的研究從市民、環境、社會景觀、經濟、基礎設施、治理共六大維度，分析不同地方的智慧城市水平。香港在“治理”維度中多個分項均排名第一，包括智慧城市規劃與政策的意願、發展電子政務的意願、發展開放數據的意願，以及數據類別。



數字辦：全力實現一網通辦



負責研究和開發2025年智慧城市指數的理工大學智慧城市研究院院長史文中表示，香港有良好的營商環境，在商業方面有很好的數碼服務，高科技產品輸出方面也表現不俗。特區政府治理出色，除了提供多種綜合服務，更開放數據，令數據透明度較佳。



在政府推展的各項智慧城市措施中，市民接觸得最多的是一站式個人化數字服務平台“智方便”。至今有超過380萬登記用戶，每日使用量平均超過18萬人次。史文中認為，“智方便”既讓市民享受不同服務，同時也提升政府效率。



特區政府數字辦表示，會繼續和各政府部門緊密聯繫，全力實現一網通辦，並和廣東省政府、深圳市政府致力推行跨境通辦，讓市民更便捷地存取不同地方的政務服務。