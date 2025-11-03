“幸福家族”向屋邨居民宣傳選舉

房屋局旗下“幸福家族”將聯同選舉事務處“票箱家族”到屋邨宣傳立法會選舉。（圖源：大公報） 中評社北京11月3日電／據大公報報導，除設置街站外，特區政府還透過不同方式營造選舉氛圍，希望讓更多市民瞭解投票的重要性，並在12月7日踴躍投票，履行公民責任。



位於下亞厘畢道的律政山，無論是閘門、大廈外牆、大堂、升降機、走廊、會議室外等，隨處可見立法會換屆選舉橫額與海報，旨在提醒律政中心人員與途經市民選舉已進入關鍵階段。律政司司長林定國強調，12月7日是不容錯過的投票日，呼籲律政司同事及市民屆時一同投票，為香港的未來出一分力。



房屋局局長何永賢昨日在社交媒體上傳影片，表示房屋局旗下“幸福家族”將聯同選舉事務處“票箱家族”到屋邨宣傳，旨在提高公眾特別是各屋邨居民對選舉的關注度和參與度。影片中，“票箱家族”的三位吉祥物“紅小寶”、“藍小寶”與“白爺爺”齊聚一堂，將於這段期間積極宣傳立法會選舉，並與“幸福家族”一同走訪各個公共屋邨，與居民互動，鼓勵大家“投入選舉，共創未來”。



何永賢指出，“幸福家族”不只是帶幸福予居民，更會與“票箱家族”攜手，深入社區鼓勵居民積極參與選舉。她呼籲市民為自己的幸福、社區的幸福、香港的幸福，挑選合乎心水的立法會選舉候選人。